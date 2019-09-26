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Карлос Такам ушел от Александра Усика к другому украинцу – Василию Ломаченко

26 сентября, 10:21

Несостоявшийся соперник Усика заключил сделку с компанией, представляющей интересы Ломаченко

Карлос Такам

Карлос Такам / Фото: Getty Images

Французский супертяж камерунского происхождения Карлос Такам (37-5-1, 28 КО) подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank, с которой сотрудничает лучший боксер вне зависимости от весовой категории Василий Ломаченко, а также такие бойцы как Тайсон Фьюри, Брайант Дженнингс и Теренс Кроуфорд.

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Ранее 38-летний Карлос Такам начал сотрудничать с тренером Джо ДеГуардией, а тот, в свою очередь, как раз и объединил силы с главой Top Rank Бобом Арумом в продвижении Такама. Дебютный бой под покровительством Top Rank француз проведет в начале 2020 года, он будет показан на ESPN.

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Карлос Такам

Карлос Такам / Фото: Instagram

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Напомним, Карлос Такам должен был стать дебютным соперником Александра Усика в супертяжелом весе, но бой дважды срывался. Весной – из-за травмы украинца, а нынешней осенью – из-за нежелания уже самого Такама.

Тем временем, как мы писали ранее, Усик встревожил фанатов развязной работой с мешком. Букмекеры не сомневаются в победе украинца над Спонгом 12 октября в Чикаго. Но Александр дал повод для волнений, проведя тренировку "в стиле пьяного Роя Джонса".

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

Также мы рассказывали, что Ломаченко снова обставил Усика в главном рейтинге мирового бокса. Василий сохранил лидерство в списке лучших боксеров планеты даже без нокаута в поединке с Кэмпбеллом.

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бокс Василий Ломаченко Александр Усик Карлос Такам

Источники: Сегодня|Спорт , XSport

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