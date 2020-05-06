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"Когда меня будут бить в ринге, президент не поможет": Усик не взял трубку, когда ему звонил Порошенко

6 мая, 13:55

Елена Павлова

Тогда украинский супертяж как раз праздновал свой день рождения

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал, почему не взял трубку, когда в день рождения ему звонил на тот момент президент Украины Петр Порошенко. Ранее Усик рассказал о своих друзьях в России: "Для меня неважно, какой национальности человек и где он живет".

"Я реально 17 числа приехал к нему (Онуфрию. – Ред.) на свой день рождения. Тогда мне еще президент звонил, еще Порошенко был, я говорю: "Простите, у меня тренировка, я не могу ответить на звонок в 6 вечера". Говорят, что так это ж президент. Когда меня будут бить в ринге, президент мне не поможет", – сказал Усик в интервью ютуб-каналу "Корсунская пустынь".

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Есть предположение, что Александр говорит о 17 января 2018 года. В тот день он подарил боксерские перчатки Онуфрию со своим автографом. Ранее мы писали о новом скандале с Усиком: урок с боксером показали вместо выпуска об агрессии России. Спортсмен стал гостем "Всеукраинской школы онлайн". Тема урока с Усиком – научно-технологическая революция.

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Мы также писали, что Усик с грозным видом нокаутировал диванного эксперта. Украинский боксер снялся в юмористическом ролике.

Усик нокаутировал диванного эксперта Видео: Instagram

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