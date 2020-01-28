"Кого победил Усик? Пенсионера": украинца предупредили перед боем с Чисорой

Александру обещают тяжелую ночь с сюрпризом в поединке, до которого осталось два месяца

Чисора vs Усик / Фото: Twitter

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Британский супертяжеловес Диллиан Уайт поделился своим прогнозом на бой Александр Усик – Дерек Чисора, который должен состояться 28 марта в Лондоне или 11 апреля в Манчестере. Уайт заявил, что первая победа в супертяжах над Чаззом Уизерспуном не должна обольщать украинцу, которому в бою со скандальным Чисорой стоит ждать "неприятного сюрприза".

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"Усик думает, что сможет перехитрить Дерека, но если Чисора будет в форме, а я в этом уверен, то он преподнесет Александру неприятный сюрприз. Усику предстоит тяжелая ночь, даже если он выиграет, – говорит Диллиан Уайт. – Я прямо скажу Александру: "Не стоит недооценивать Чисору. Если Дерек будет в форме, если он выйдет мотивированным, то заставит тебя поработать. Придется серьезно пахать"

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"Конечно, я на сто процентов уверен, что Чисора может победить Усика и буду поддерживать Дерека, – добавил Диллиан Уайт. – Александру было трудно в бою с Чаззом Уизерспуном. Хорошо, он перебоксировал и перебегал Уизерспуна, но он выбросил миллион ударов. А Уизерспун, можно сказать, уже ушел на пенсию перед их боем"

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

Напомним, ранее промоутер украинца заявил, что Чисора выгоднее для Усика сейчас, чем Джошуа. "Пояс IBF останется там, где нам удобно", – отметил Александр Красюк, дав понять, что сразу после Дерека Чисоры Александр Усик возьмется за Энтони Джошуа.

Кстати, что днях Усика остановила полиция. В качестве причины полицейский назвал тот факт, что у спортсмена – Lexus, и такие автомобили довольно часто угоняют.

Видео: Instagram

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