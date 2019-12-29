Кубинец выстоял 10 раундов с порванным сухожилием против потенциального соперника Ломаченко

После поединка Гамбоа назвал себя воином, который не привык бежать с поля боя

Юриоркис Гамбоа / Фото: Instagram

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Кубинский боксер Юриоркис Гамбоа потерпел поражение от Джервонты Дэвиса в поединке за вакантный титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в легком весе. Бой продлился все 12 раундов и победителя определяли судейским решением. Как оказалось позже, Гамбоа 10 раундов боксировал с порванным ахилловым сухожилием

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"Сейчас я чувствую себя нормально. Но перед нокдауном во втором раунде я порвал ахиллово сухожилие. Отказаться от поединка? Я – воин, который не привык бежать с поля боя. Но повторюсь: когда упал, то понял, что порвал ахилл. У меня вообще не получалось ступать на эту ногу. Я сообщил тренерам о проблеме, но продолжал сражаться как воин", – приводит слова Гамбоа boxingscene.com.

Напомним, что Дэвис – желанный соперник для Василия Ломаченко, владеющего полноценным титулом чемпиона WBA в легком весе. По словам украинца, ранее говорить о поединке с американцем было "не по пацански", потому что он выступал в другом дивизионе.

Как мы писали ранее, за Васю становится тревожно: названы котировки на бой Ломаченко – Лопес. Да, украинцу дают 72 процента на победу. Но шансы Лопеса оценивают выше, чем всех последних соперников Хайтека.

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