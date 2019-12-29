Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Кубинец выстоял 10 раундов с порванным сухожилием против потенциального соперника Ломаченко

29 декабря, 15:42

После поединка Гамбоа назвал себя воином, который не привык бежать с поля боя

Юриоркис Гамбоа

Юриоркис Гамбоа / Фото: Instagram

Реклама

Кубинский боксер Юриоркис Гамбоа потерпел поражение от Джервонты Дэвиса в поединке за вакантный титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в легком весе. Бой продлился все 12 раундов и победителя определяли судейским решением. Как оказалось позже, Гамбоа 10 раундов боксировал с порванным ахилловым сухожилием

Читайте также: Менеджер Ломаченко предупредил "Танка": "Здесь только один король дивизиона"

"Сейчас я чувствую себя нормально. Но перед нокдауном во втором раунде я порвал ахиллово сухожилие. Отказаться от поединка? Я – воин, который не привык бежать с поля боя. Но повторюсь: когда упал, то понял, что порвал ахилл.

У меня вообще не получалось ступать на эту ногу. Я сообщил тренерам о проблеме, но продолжал сражаться как воин", – приводит слова Гамбоа boxingscene.com.

Напомним, что Дэвис – желанный соперник для Василия Ломаченко, владеющего полноценным титулом чемпиона WBA в легком весе. По словам украинца, ранее говорить о поединке с американцем было "не по пацански", потому что он выступал в другом дивизионе.

Как мы писали ранее, за Васю становится тревожно: названы котировки на бой Ломаченко – Лопес. Да, украинцу дают 72 процента на победу. Но шансы Лопеса оценивают выше, чем всех последних соперников Хайтека.

Василия Ломаченко признали лучшим боксером года по версии WBO:

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс Юриоркис Гамбоа Джервонт Дэвис

Источники: Сегодня|Спорт , isport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Васю заносит: Ломаченко прикупил себе новую машину и уже дал на ней газу
Васю заносит: Ломаченко прикупил себе новую машину и уже дал на ней газуБокс
Лебедев – Мчуну: онлайн боя за титул WBC Silver в тяжелом весе
Лебедев – Мчуну: онлайн боя за титул WBC Silver в тяжелом весеБокс
Вырубил одной левой: видео яркого нокаута на турнире Bellator в Гонолулу
Вырубил одной левой: видео яркого нокаута на турнире Bellator в ГонолулуБокс
"Один раз живем": главный обидчик Владимира Кличко идет в ММАБокс
"Скучно не будет": Кадыров вызвал на бой насильника ЕмельяненкоБокс
Федор против
Федор против "Ярости": онлайн боя Емельяненко – ДжексонБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...