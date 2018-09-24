Ломаченко назвал страну, где хотел бы провести бой. Это не Украина

Чемпион мира по версии WBA в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко хочет провести бой в Великобритании. Украинец практически все свои бои на профессиональном ринге провел в США, еще однажды он выходил на ринг в Макао, когда выступал в андеркарте боя Мэнни Пакьяо против Криса Алджиери. Кстати, накануне боксер из Японии повторил чемпионский рекорд Ломаченко.

"Люк Кэмпбелл – хороший соперник для меня. В будущем это может быть очень интересный бой для меня в Англии. Не знаю, получится ли это – все зависит от моего промоутера. Но я хочу здесь драться. Мне нравится боксерская атмосфера в Великобритании", – сказал Ломаченко.

Люк Кэмпбелл – Олимпийский чемпион Лондона-2012. Владел поясом WBC Silver в легкой весовой категории. В прошлом году проиграл бывшему сопернику Ломаченко Хорхе Линаресу в поединке за титул WBA. Всего на профессиональном ринге провел 21 бой, 19 из них выиграл (15 нокаутом), и два – проиграл.

В следующем поединке Ломаченко встретится с Хосе Педрасой. Поединок запланирован на 8 декабря. Оба боксера являются чемпионами мира в легком весе. Василий Ломаченко владеет титулом WBA в то время, как Педрасе принадлежит пояс чемпиона WBO.

Напомним, что Василий Ломаченко мае победил чемпиона мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линареса (44 победы, 4 поражения). Ранее украинец становился чемпионом в полулегком и во втором полулегком весе.

Кстати, впервые в истории украинец возглавил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Василий Ломаченко превзошел достижение Владимира Кличко.