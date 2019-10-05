Ломаченко позавидует: названы гонорары Деревянченко и Головкина за бой в Нью-Йорке

Деревянченко получит почти в два раза больше, чем Ломаченко за поединок с Кэмпбеллом

Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин

Стали известны суммы гонораров, которые казахстанец Геннадий Головкин и украинец Сергей Деревянченко заработают за свой поединок, независимо от его результата. Напомним, бой за два чемпионских пояса в среднем весе (до 72,5 кг) по версиям IBF и IBO пройдет в Нью-Йорке в субботу, 5 октября, а в Европе это будет раннее утро воскресенья.

Онлайн Головкин – Деревянченко смотреть бой за два чемпионских пояса

По данным ESPN, бывший чемпион мира в среднем весе 37-летний Геннадий Головкин благодаря бою с украинцем пополнит свой банковский счет на 15 млн долларов. Тогда как Сергей Деревянченко станет богаче на 5,2 млн долларов.

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Отметим, что гонорар Деревянченко в поединке с Головкиным – рекордный для украинских боксеров, не считая братьев Кличко. Например, Василий Ломаченко за последний поединок с Люком Кэмпбеллом получил, по разным данным, от трех до четырех миллионов долларов.

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Как мы писали ранее, тренер украинца Деревянченко раскрыл план на бой с Головкиным. "Это будет стратегическая война, – заявил Андре Розье. – Мы рассчитываем на победу над Головкиным в 12-раундовом бою. В этом поединке не будет нокаута".

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