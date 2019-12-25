Ломаченко против Лопеса: спарринг-партнер Васи назвал главные козыри соперников

Джош Зунига отмечает, что будущий соперник украинца умеет не только языком болтать, но и взрываться в ринге

Лопес vs Ломаченко / Фото: Boxing Scene

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Бывший спарринг-партнер Василия Ломаченко американец Джош Зунига, в свои 24 года имеющий 11 побед и одно поражение на профи-ринге, поделился ожиданиями от поединка украинского Хайтека против дерзкого Теофимо Лопеса, который планируют провести в апреле. Напомним, сам Вася в эти дни расслабляется за рулем – Ломаченко приобрел новую машину и уже дал газу.

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"Да, я был в двух тренировочных лагерях Ломаченко. Он умный боксер, очень умный, – ответил Джош Зунига. – Василий отлично подстраивается, расслабленный. Все его удары – по делу. У него можно очень многому научиться. Мне нравится и Теофимо Лопес, он взрывной, хороший боксер. Однако, думаю, Ломаченко находится на одну ступеньку выше Лопеса. Впрочем, этот бой может пойти как угодно"

Ломаченко vs Лопес / Фото: YouTube

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Ранее мы рассказывали, что за Васю становится тревожно: названы котировки на бой Ломаченко – Лопес. Да, украинцу дают 72 процента на победу. Но шансы Лопеса оценивают выше, чем всех последних соперников Хайтека.

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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