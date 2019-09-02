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Ломаченко стал полулучшим боксером в августе

2 сентября, 14:22

Василий разделил звание лучшего с Ортисом

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Reuters

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) признала обладателя титулов WBC, WBA, WBO в легком весе, 31-летнего украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) лучшим боксером августа. Украинец сломил сопротивление местного любимца Люка Кэмпбелла. Мы вели онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Кэмпбелл.

Звание "Боксер месяца" и награду "Honorable Mention" в августе получили Василий Ломаченко и Верджил Ортис соответственно. Ломаченко победил Кэмпбелла и сохранил звание "суперчемпиона" WBA в легком весе. 

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Отметим, что Поветкин выступал в андеркарте боя Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Россиянин решением судей выиграл у британца Хьюи Фьюри. Мы вели онлайн поединка Александр Поветкин – Хьюи Фьюри.

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Напомним, в субботу, 31 августа, в Лондоне Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла единогласным решением судей и завоевал вакантный пояс WBC в легком весе, при этом сохранив свои титулы WBA Super и WBO. Ране мы сообщали, что Ломаченко 211 раз попал по сопернику.

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Ломаченко одержал 14-ю победу на профессиональном ринге. 10 боев он выиграл досрочно.

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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