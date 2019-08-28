Ломаченко: "Я немного нервничаю, но это даже хорошо"

Василий Ломаченко / Фото: AFP

Чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченкопровел открытую тренировку перед предстоящим поединком с Люком Кэмпбеллом. Василий отметил, что немного нервничает и хочет прогуляться по городу после поединка. Смотреть бой Ломаченко можно будет на канале "Интер" поздно вечером в субботу, а на нашем сайте будет доступен онлайн поединка.

"Я не верю, что обладаю такой поддержкой здесь. Это наслаждение для меня. На этот раз у меня нет времени посмотреть Лондон, слишком много тренировок и мероприятий для СМИ. Но после боя я бы хотел прогуляться здесь. Я отлично провел подготовительный лагерь, готов на 100%. Я немного нервничаю, но это даже хорошо. Прогнозирую, что зрители увидят прекрасный бой", – сказал Ломаченко.

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Как Кэмпбелл готовится к поединку с Ломаченко, смотрите видео:

Люк Кэмпбелл. Тренировка перед боем с Ломаченко Видео: Instagram

Отметим, что в андеркарде этого поединка выступят Александр Поветкин и Хьюи Фьюри, а также Чарли Эдвардс и Джошуа Буатси. Полный список боев андеркарта поединка Ломаченко – Кэмпбелл в Лондоне 31 августа.

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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