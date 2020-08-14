"Люди распространяют бред": Ломаченко не давал сопернику деньги из своего кармана

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) опроверг информацию о том, что Ломаченко согласился отщипнуть американцу часть гонорара от своего вознаграждения, чтобы тот все-таки подписал договор на их объединительный бой. Теофимо заявил, что не принял бы деньги от украинского обладателя поясов WBA, WBO и WBC Franchise Василия Ломаченко.
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"Люди распространяют бред – мол, Ломаченко отказался от части гонорара, чтобы наш бой состоялся, и дал мне около 800 тысяч долларов со своего чека. Это неправда. Я ненавижу тот факт, что люди создали эти слухи и выставили все так, будто Лома дает деньги из собственного кармана. Да ладно вам. Я бы этого не допустил. Я бы не захотел принимать подобное предложение", – цитирует Лопеса ESPN.
Напомним, что 13 августа Ломаченко и несокрушимый Лопес подписали контракт на бой года. Бой американца и украинца состоится 17 октября в в "пузыре" внутри MGM Grand в Лас-Вегасе. Из-за пандемии коронавируса поединок пройдет без зрителей. Согласно данных The Athletic, Теофимо получит 1,5 миллиона долларов вместо изначально предложенных 1,25 миллиона. Гонорар Василия сократится до 3,25 миллиона.
Если бы Лопес из-за денег таки отказался драться с украинцем, оппонентом Ломаченко стал бы Феликс Вердехо – боец из Пуэрто-Рико по прозвищу "Алмаз", которого Василий победил по очкам на Олимпиаде-2012.
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