"Люди распространяют бред": Ломаченко не давал сопернику деньги из своего кармана

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) опроверг информацию о том, что Ломаченко согласился отщипнуть американцу часть гонорара от своего вознаграждения, чтобы тот все-таки подписал договор на их объединительный бой. Теофимо заявил, что не принял бы деньги от украинского обладателя поясов WBA, WBO и WBC Franchise Василия Ломаченко.

Реклама

Читайте также: Почти 5 миллионов на двоих: названы гонорары Ломаченко и Лопеса за объединительный бой в США

"Люди распространяют бред – мол, Ломаченко отказался от части гонорара, чтобы наш бой состоялся, и дал мне около 800 тысяч долларов со своего чека. Это неправда. Я ненавижу тот факт, что люди создали эти слухи и выставили все так, будто Лома дает деньги из собственного кармана. Да ладно вам. Я бы этого не допустил. Я бы не захотел принимать подобное предложение", – цитирует Лопеса ESPN.

Теофимо Лопес / Фото: Reuters

Напомним, что 13 августа Ломаченко и несокрушимый Лопес подписали контракт на бой года. Бой американца и украинца состоится 17 октября в в "пузыре" внутри MGM Grand в Лас-Вегасе. Из-за пандемии коронавируса поединок пройдет без зрителей. Согласно данных The Athletic, Теофимо получит 1,5 миллиона долларов вместо изначально предложенных 1,25 миллиона. Гонорар Василия сократится до 3,25 миллиона.

Реклама

Если бы Лопес из-за денег таки отказался драться с украинцем, оппонентом Ломаченко стал бы Феликс Вердехо – боец из Пуэрто-Рико по прозвищу "Алмаз", которого Василий победил по очкам на Олимпиаде-2012.

Смотрите, как Ломаченко получил награду от WBO

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама