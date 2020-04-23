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"Мне необходимо победить Ковалева или умереть": бывший российский чемпион нарвался на кубинца

23 апреля, 16:45

Елена Павлова

Для Барреры это самый большой вызов - больший, чем Андре Уорд

Бывший претендент на пояс чемпиона мира в полутяжелом весе кубинец Салливан Баррера более чем серьезно настроен на поединок с экс-чемпионом мира россиянином Сергеем Ковалевым. Изначально их бой был запланирован на 25 апреля и должен был возглавить вечер бокса в Калифорнии, но из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести на неопределенный срок. Ранее обвиняемый в избиении женщины российский боец попался пьяным за рулем.

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"Этот бой значит для меня все. Я дрался с лучшими в дивизионе, но это самый большой вызов. Больший, чем Андре Уорд, Дмитрий Бивол или Джо Смит. Этот бой должен был состояться очень, очень давно, но никак не мог произойти. Я должен сделать это или умереть. Мне необходимо победить, и я знаю, что выиграю. Надеюсь, Ковалев не прерывает тренировки, и мы сможем перенести бой на как можно более ранний срок", — цитирует эмоционального Барреру Boxing Scene.

Салливан Баррера

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Салливан Баррера / Фото: Twitter

Также мы писали, что американка рассказала жуткие детали об избиении российским боксером. Фронтц заявила, что Ковалев ударил после того, как она отказала ему в сексе.

Интересно, что российский "Крушитель" мог договориться с "избитой" мирно, но зажал 650 000 долларов. Фронтц уверена, что Ковалеву не составило бы труда собрать указанную сумму, особенно с учетом гонорара в размере 10 млн долларов за последний бой против Сауля Альвареса.

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Проморолик боя Альварес – Ковалев

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боксеры Сергей Ковалев Салливан Баррера

Источник: Boxing Scene

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