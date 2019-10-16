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Рейтинг P4P: Ломаченко по-прежнему ТОП, Усик в десятке

16 октября, 23:13

Украинцы попали в ТОП-10 лучших боксеров мира

Ломаченко с поясом WBC

Ломаченко с поясом WBC / Фото: Reuters

Опубликован обновленный рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории (P4P) по версии сайта ESPN. Кстати, назван гонорар Тайсона Фьюри за бой с "бомжом".

В первую десятку вошли двое украинцев. Чемпион мира по версиям WBA, WBC и WBO в легком весе Василий Ломаченко продолжает удерживать первую строчку.

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Украинец Александр Усик, успешно дебютировавший в супертяжелом весе победой над Чаззом Уизерспуном, находится на шестой позиции.

Рейтинг боксеров P4P по версии ESPN:

1. Василий Ломаченко (Украина)

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2. Теренс Кроуфорд (США)

3. Сауль Альварес (Мексика)

4. Наоя Иноуэ (Япония)

5. Эррол Спенс (США)

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6. Александр Усик (Украина)

7. Геннадий Головкин (Казахстан)

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8. Хуан Эстрада (Мексика)

9. Мэнни Пакьяо (Филиппины)

10. Майки Гарсия (США)

А уже в ближайшую пятницу чемпион мира WBC украинец Александр Гвоздик проведет с россиянином Артуром Бетербиевим объединительный бой.в Филадельфии.

Как мы писали ранее, перед своим дебютом в супертяжах Усик признался, что заставит его уйти из бокса. "Хочу завоевать все титулы – и домой, – заявил Александр. – Растить детей, учить с ними языки. В некоторых моментах я действительно неадекватный человек. Но вот тут я понимаю грань, когда нужно двинуть".

Смотрите, как Усик готовился к дебюту в хэвивейте:

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

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бокс Василий Ломаченко Александр Усик

Источник: ESPN

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