Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко в сауне: сенсационные откровения "Цыганского короля"

Владимир Кличко vs Тайсон Фьюри / Фото: Twitter

Реклама

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в своей автобиографии рассказал интересную историю из пребывания в лагере Владимира Кличко в 2010 году. Оказывается, тогда между ними состоялся напряженный, но бесконтактный "бой" в сауне.

Где смотреть Емельяненко – Кокляев: эпичная битва бойца ММА против стронгмена по правилам бокса

"Около двадцати из нас пошли в сауну, и старый американский тренер, работавший с Владимиром, сказал мне: "Знаешь, Владимир – король сауны, поэтому прояви некоторое уважение. Ему нравится уходить оттуда последним", – рассказал в своей автобиографии Тайсон Фьюри, который в 2015 году по очкам победил Владимира Кличко в Дюссельдорфе, лишив его пяти чемпионских поясов. – Это была музыка для моих ушей, потому что никто не любит вызовы больше, чем я. Я знал, что это был идеальный момент, чтобы бросить ему вызов"

"Итак, мы зашли, я толстый, как свинья, и это самая горячая сауна из всех, где я когда-либо бывал. Один за другим ребята выходят, там остались только я и Владимир, – продолжает свой рассказ Тайсон Фьюри. – Мы должны были быть там всего двадцать минут, но потом он встает и поворачивает часы назад, еще на двадцать минут. Я подумал, что умру здесь. Но я не собирался позволить ему победить"

Читайте также: Цыганский Король сошел с ума и бросил вызов Санта-Клаусу

"Я подумал, что если я упаду в обморок, они могут пролить на меня немного воды, и со мной все будет в порядке. Поэтому я считал время в голове, чтобы держаться сфокусированным, а затем через пять минут Владимир раздраженно ушел, – поведал о своей "победе" в сауне Тайсон Фьюри. – Я остался там еще на десять минут, а когда вышел, то чуть не упал в обморок"

Читайте также: "Скука, болельщики проиграют": бой Усик – Чисора еще не назначен, а уже спровоцировал скандал

Алина Шатерникова – о поведении Тайсона Фьюри

Кстати, нельзя исключать, что Владимир Кличко еще проведет реванш с Тайсоном Фьюри за поражение в 2015 году. "Могу ли я драться? Да. Я держу этот вариант открытым", – намекнул недавно на возможное возвращение в ринг знаменитый украинец.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама