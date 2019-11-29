В стиле Уайлдера: белорусский хоккеист ударом с правой послал в нокдаун российского великана

Хоккейная драка Евенко vs Свитов / Фото: Facebook

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Локомотивом" (Ярославль) и минским "Динамо" состоялась мощная драка между великанами команд – российский нападающий "Локомотива" Александр Свитов (195 см, 114 кг) сцепился с белорусским защитником Олегом Евенко (201 см, 105 кг).

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Отметим, что сам хоккейный матч между "Локомотивом" и "Динамо" завершился поражением минчан 3:6. Однако боксерский поединок представителей команд, длившийся около минуты, выиграл все же белорус. На джебы Свитова левой, Евенко отвечал весьма акцентированными ударами с правой, одним из которых уложил россиянина на лед. В этот момент судьи, которые перед этим выступали в роли зрителей боя, вернулись к своим непосредственным обязанностям и разняли дравшихся хоккеистов.

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Стоит сказать, что удар хоккеиста минского "Динамо", подкосивший форварда "Локомотива", отдаленно напоминал "пушку", которой в недавнем мегафайте американец Деонтей Уайлдер вырубил кубинца Луиса Ортиса.

Ранее мы рассказывали, что хоккеист "Флориды" лишился девяти зубов после того, как "словил" лицом шайбу, которую соперник пробрасывал в чужую зону. Кейт Яндл покинул лед, но вернулся уже к следующему матчу своей команды в НХЛ.

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