Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,04
26,45

В стиле Уайлдера: белорусский хоккеист ударом с правой послал в нокдаун российского великана

29 ноября, 22:45

Защитник минского "Динамо" Олег Евенко выиграл боксерский бой на льду против Александра Свитова

Хоккейная драка Евенко vs Свитов

Хоккейная драка Евенко vs Свитов / Фото: Facebook

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Локомотивом" (Ярославль) и минским "Динамо" состоялась мощная драка между великанами команд – российский нападающий "Локомотива" Александр Свитов (195 см, 114 кг) сцепился с белорусским защитником Олегом Евенко (201 см, 105 кг).

Читайте также: смотреть Емельяненко – Кокляев онлайн битвы бойца ММА против стронгмена по правилам бокса

Отметим, что сам хоккейный матч между "Локомотивом" и "Динамо" завершился поражением минчан 3:6. Однако боксерский поединок представителей команд, длившийся около минуты, выиграл все же белорус. На джебы Свитова левой, Евенко отвечал весьма акцентированными ударами с правой, одним из которых уложил россиянина на лед. В этот момент судьи, которые перед этим выступали в роли зрителей боя, вернулись к своим непосредственным обязанностям и разняли дравшихся хоккеистов.

Реклама

Читайте также: Белорусский хоккеист побил беременную жену, на него заводят уголовное дело

Стоит сказать, что удар хоккеиста минского "Динамо", подкосивший форварда "Локомотива", отдаленно напоминал "пушку", которой в недавнем мегафайте американец Деонтей Уайлдер вырубил кубинца Луиса Ортиса.

В тренде
"Мальме" – "Динамо": киевляне проиграли в меньшинстве и осложнили выход в 1/16 Лиги Европы

Ранее мы рассказывали, что хоккеист "Флориды" лишился девяти зубов после того, как "словил" лицом шайбу, которую соперник пробрасывал в чужую зону. Кейт Яндл покинул лед, но вернулся уже к следующему матчу своей команды в НХЛ.

Смотрите видео с Владимиром Зеленским на хоккее

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

драка хоккей КХЛ Динамо Минск Локомотив Ярославль Александр Свитов

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Донбасс" не устоял в Кременчуге в битве лидеров украинского хоккеяХоккей
И такое бывает! Лидеры чемпионата Украины по хоккею,
И такое бывает! Лидеры чемпионата Украины по хоккею, "Донбасс" и "Днепр", сыграли без головХоккей
Белорусский хоккеист побил беременную жену, на него заводят уголовное дело
Белорусский хоккеист побил беременную жену, на него заводят уголовное делоХоккей
В чемпионате Украины по хоккею установили рекорд результативности
В чемпионате Украины по хоккею установили рекорд результативностиХоккей
Не ловите шайбу ртом: хоккеисту
Не ловите шайбу ртом: хоккеисту "Флориды" выбили девять зубовХоккей
Как будет выглядеть мега-современный Дворец спорта в Житомире за без малого 300 миллионов гривен
Как будет выглядеть мега-современный Дворец спорта в Житомире за без малого 300 миллионов гривенДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...