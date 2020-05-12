Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
29,1
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Не человек, а зверюга! Майк Тайсон взорвал сеть серией убийственных ударов

12 мая, 16:23

Олег Люлька

Легендарный боксер блеснул фантастической формой в 53 года. Знаменитый рэпер 50 Cent - в восторге

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон опубликовал видеоролик, составленный из ярких эпизодов его свежих тренировок. На них 53-летний Тайсон, ранее объявивший о возобновлении карьеры, предстал настоящим "зверем" – как в свои самые звездные годы.

"Я вернулся!" – сказал в конце видео Майк Тайсон, который собирается участвовать в выставочных поединках по три-четыре раунда. "Все возможно, когда подходишь к делу с умом. Тренируйтесь умно. А восстанавливайтесь еще умнее", – добавил легендарный американец

INSTAGRAM

В комментариях под видео искрометных ударов Майка Тайсона оставил отзыв известный американский рэпер 50 Cent. "Майк, похоже, ты в состоянии выиграть еще один титул. Подожди только, когда на кону будет побольше денег", – советует Майку рэпер.

Читайте также: Не Тайсоном единым: Холифилд рассказал, будет ли драться с Кличко после возобновления карьеры

Реклама

Ранее мы писали, что российский промоутер предложил Тайсону поединок с Емельяненко. Помимо Александра, в РФ о желании встретиться с Майком уже заявил бывший боксер Григорий Дрозд. "Миллиончик найдется?" – ответил на это предложение Тайсон.

Также сообщалось, что лига кулачных боев сделала предложение Тайсону на 20 млн. Да-да, долларов. Об этом рассказал глава организации Дэвид Фельдман.

Смотрите, как с Майком Тайсоном тренировалась Серена Уильямс

Видео: Twitter

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс карьера тренировка Майк Тайсон

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спорта
Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спортаБокс
У жены украинского боксера во время исполнения
У жены украинского боксера во время исполнения "Макарены" неожиданно вспорхнула юбкаБокс
Украинский боксер требует изгнать из страны
Украинский боксер требует изгнать из страны "тренера-сепаратиста" УсикаБокс
Беременная Баюл, сексуальная Свитолина и
Беременная Баюл, сексуальная Свитолина и "корабль" Ломаченко: откровения звезд спорта – на карантинеДругие
Кризис в жизни Александра Усика: боксер рассказал о том, как расстался со своей женой
Кризис в жизни Александра Усика: боксер рассказал о том, как расстался со своей женойБокс
Бросили лицом на асфальт! Полиция задержала чемпиона Украины за нарушение правил карантина
Бросили лицом на асфальт! Полиция задержала чемпиона Украины за нарушение правил карантинаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...