Не человек, а зверюга! Майк Тайсон взорвал сеть серией убийственных ударов

Легендарный боксер блеснул фантастической формой в 53 года. Знаменитый рэпер 50 Cent - в восторге

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон опубликовал видеоролик, составленный из ярких эпизодов его свежих тренировок. На них 53-летний Тайсон, ранее объявивший о возобновлении карьеры, предстал настоящим "зверем" – как в свои самые звездные годы.

"Я вернулся!" – сказал в конце видео Майк Тайсон, который собирается участвовать в выставочных поединках по три-четыре раунда. "Все возможно, когда подходишь к делу с умом. Тренируйтесь умно. А восстанавливайтесь еще умнее", – добавил легендарный американец

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В комментариях под видео искрометных ударов Майка Тайсона оставил отзыв известный американский рэпер 50 Cent. "Майк, похоже, ты в состоянии выиграть еще один титул. Подожди только, когда на кону будет побольше денег", – советует Майку рэпер.

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Ранее мы писали, что российский промоутер предложил Тайсону поединок с Емельяненко. Помимо Александра, в РФ о желании встретиться с Майком уже заявил бывший боксер Григорий Дрозд. "Миллиончик найдется?" – ответил на это предложение Тайсон.

Также сообщалось, что лига кулачных боев сделала предложение Тайсону на 20 млн. Да-да, долларов. Об этом рассказал глава организации Дэвид Фельдман.

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Видео: Twitter

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