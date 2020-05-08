"Не имеет права упоминать Усика": украинский промоутер резко ответил на предложение гражданства России

Промоутер украинского боксера Александра Усика – Александр Красюк – жестко ответил на слова генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева, который предложил гражданство России Усику и Василию Ломаченко. Таким образом функционер выразил поддержку бойцам, которых добавили в базу "Миротворца".

"Этот человек (Кремлев. – Ред.) не имеет права даже упоминать имя Усика и Ломаченко, — отметил Александр Красюк в комментарии Sportbox.ru. — И он сам знает почему…"

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Напомним, что Кремлев заявил о готовности выступить с инициативой выдать российское гражданство украинским боксерам Усику и Ломаченко с такой формулировкой:

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Александр Красюк и Александр Усик / Фото: Facebook

"В базу "Миротворец" включают не предателей Украины, а наоборот – предатели включают людей в эту вымышленную базу. Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство, если эти десятки ублюдков в Украине будут сеять негатив вокруг этих великолепных спортсменов. Мы такими спортсменами гордимся. И готовы предоставить им гражданство, если это нужно. Лишь бы они боксировали и радовали болельщиков в Украине, в России и по всему миру", – сказал скандальное заявление Кремлев.

Мы также сообщали, что Усик заявил: "Для меня неважно, какой национальности человек и где он живет". Украинский спортсмен призвал ориентироваться на человеческие качества людей, а не национальность.

Также на защиту боксеров встала чемпионка мира: "Да, Усик и Ломаченко не идеальны, но они любят Украину". Алина Шатерникова высказала претензии сайту "Миротворец" по поводу коллег.

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