Не ждите бокс до октября: два летних вечера перенесли, а схватку Поветкин-Уайт и вовсе отменили

По купленным билетам можно будет посетить бойцовские шоу осенью

Британская промоутерская компания Эдди Хирна Matchroom Boxing заявила о переносе и отмене своих ближайших мероприятий из-за сложной ситуации с коронавирусом в Великобритании. Ранее Эдди Хирн предположил, что Уайлдер не будет готов боксировать в этом году, и нашел для Фьюри нового соперника.

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Вечер бокса в Ньюкасле, запланированный на 27 июня, и турнир в Кардиффе, который должен был пройти 11 июля, перенесли на 17 октября и 3 октября соответственно. Также компания отменила вечер бокса с участием россиянина Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта, который должен был состояться 4 июля. Ранее Хирн собирался устроить вечер бокса Поветкин-Уайт у себя во дворе.

Болельщики, купившие билеты на события в Кардиффе и Ньюкасле, смогут воспользоваться ими в новые даты или осуществить возврат. Вернуть билеты смогут и те, кто купил их на вечер бокса в Манчестере. Хотя до этого британский промоутер замахнулся на четыре вечера бокса за один месяц.

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