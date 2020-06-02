Уайлдер не будет готов боксировать в этом году: Фьюри заберет "Похититель тел"

Хирн считает, что прямо сейчас может организовать объединительный бой в супертяжелом дивизионе

Известный британский промоутер Эдди Хирн заявил, что американец Деонтей Уайлдер может не успеть подготовиться к бою с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. Менеджер считает, что в таком случае Деонтея в поединке должен заменить Диллиан Уайт по прозвищу "Похититель тел". Напомним, 23 февраля Фьюри победил Уайлдера нокаутом в седьмом раунде и забрал у него пояс WBC.

"Я не уверен, что Уайлдер будет готов боксировать в этом году. Поэтому я хочу, чтобы Диллиан Уайт заменил его и сразился с Фьюри. Если Уайлдер не готов, тогда WBC должны будут сделать этот поединок. Если Фьюри встретиться с Уайтом, нас все равно будет ждать поединок двух британских супертяжеловесов за абсолютное чемпионство, потому что победитель выйдет на Энтони Джошуа".

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Хирн, который хочет устроить вечера бокса у себя во дворе, также отметил, что прямо сейчас готов организовать объединительный бой для Фьюри и Джошуа.

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Эдди Хирн и Тайсон Фьюри / Фото: Getty Images

"Это правда, у нас есть все ресурсы, для этого, но мы не собираемся игнорировать Уайта. Диллиан – официальный претендент на титул WBC. Он тяжело трудился, чтобы заслужить бой за чемпионский пояс", – цитирует Хирна BoxingScene.

Напомним, что Фьюри и Уайлдер провели между собой уже два боя. Встреча 2018 года завершилась ничьей, а в бою 2020 года Тайсон побил американца, завоевав титул WBC. В марте была названа дата третьего боя между Фьюри и Уайлдером. Поединок планировали 18 июля в Лас-Вегасе на MGM Grand. Но его перенесли и-за пандемии коронавируса.

Смотрите, как вели себя Уайлдер и Фьюри на взвешивании перед реваншем

Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters

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