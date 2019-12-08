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В сто раз меньше, чем у Джошуа: назван гонорар Поветкина за рубку с Хантером

8 декабря, 09:27

За ничейный поединок с американским визави в Саудовской Аравии "Русский Витязь" получит свыше 500 тысяч евро

Поветкин vs Хантер

Поветкин vs Хантер / Фото: Reuters

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин за ничейный поединок с Майклом Хантером в Эр-Рияде заработал более 0,5 млн евро. Об этом рассказал промоутер 40-летнего россиянина Андрей Рябинский.

"В Саудовской Аравии финансовые выгоды более чем на уровне, можно сказать, что большие спортивные события перетекают туда. Они вполне конкурируют с Германией, США и Великобританией. Не имею права раскрывать гонорар Поветкина, Саша попросил не говорить об этом, но сумма превышает полмиллиона евро", – заявил Рябинский

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Напомним, в субботу, 7 декабря, в Саудовской Аравии прошел вечер профессионального бокса. По итогам двенадцати раундов Александр Поветкин и Майкл Хантер не выявили сильнейшего, судьи зафиксировали ничью – 115:113, 113:115, 114:114.

Между тем в главном событии вечера Энтони Джошуа одолел Энди Руисом, вернув себе титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO. По окончании крайне скучного "Столкновения в дюнах" все трое судей единогласно отдали победу Джошуа – 118:110, 118:110, 119:109.

При этом сообщалось, что за бой с Руисом Джошуа заработал 66 миллионов фунтов (примерно 78 млн евро). Получается, что за минуту, проведенную в ринге, Джошуа получит 2,15 млн евро.

Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах

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бокс Александр Поветкин Энтони Джошуа Майкл Хантер

Источник: РБК

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