Нокдаун для обидчика Кличко: Тайсона Фьюри завалил американский "бомж"

Брон Строумэн vs Тайсон Фьюри / Фото: Instagram

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе и крушитель Владимира Кличко Тайсон Фьюри продолжает активно готовиться к своему дебюту в рестлинге, раскручивая его по полной программе. На последней тренировке "Цыганского короля" произошел скандальный эпизод. Тайсона Фьюри, который на днях затусил с Мейвезером, ни с того ни с сего сбили с ног и отправили в нокдаун!

Британец отрабатывал свои рестлерские навыки вместе со спарринг-партнером, но внезапно в зал ворвался бородатый американец Брон Строумэн, с которым Фьюри и встретится 31 октября в Саудовской Аравии. Строумэн применил против Фьюри опасный прием, после которого "Цыганский король" рухнул на канвас и схватился за лодыжку.

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Фьюри тут же хотел подняться и ответить обидчику, но не смог этого сделать из-за полученной травмы. Тем не менее, британец отказался от помощи врача и пообещал отомстить Строумэну, которого он прежде обозвал "бомжом", 31 октября.

Ранее был назван гонорар Тайсона Фьюри за бой с Строумэном. Британец получит 15 миллионов долларов. Для сравнения, это – в пять раз больше той суммы, которая досталась Василию Ломаченко за поединок против Люка Кэмпбелла.

Отметим, что ранее Тайсон Фьюри уже успел повздорить с Броном Строумэном. Это случилось на шоу SmackDown, где выступал Строумэн, а Фьюри был в роли зрителя.

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