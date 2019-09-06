Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
27,99

Объявлен список боев: в Киеве 21 сентября состоятся четыре титульных поединка в ММА

6 сентября, 14:15

Гузев, Гоцык, Рассохина и Горобец проведут титульные поединки в рамках шоу WWFC 15

21 сентября в Киеве пройдут 16 боев в рамках турнира WWFC

21 сентября в Киеве пройдут 16 боев в рамках турнира WWFC

21 сентября в Киеве во Дворце спорта пройдет большой вечер боев ММА. За две недели до события был объявлен файткард турнира WWFC 15. Зрители увидят 16 поединков, из них четыре – за чемпионский титул. Кроме того, руководство украинского промоушена сообщило, что лига пополнилась несколькими перспективным бойцами: Эльнуром Велиевым (8-1) и Антоном Радько (11-4).

Читайте также: Девушка-боец MMA Светлана Гоцык: "Спаррингую с мужем, но бой между мужчиной и женщиной – полный абсурд!"

Полный файткард турнира WWFC 15:

Main Card

Реклама

Prelimenary Card

Лима да Силва Элисмар (Бразилия) – Асхабов Хусейн (Люксембург)
Мерад Малик (Франция) – Ткешелашвили Давид (Грузия)
Филхо Луиз (Бразилия) – Асхабов Хасан (Люксембург)
Коридзе Хвича (Грузия) – Велиев Эльнур (Украина)
Лех Александру (Молдова) – Пысанко Александр (Украина)
Маммадов Руслан (Азербайджан) – Полищук Алексей (Украина)
Зубенко Андрей (Украина) – Журакивский Анатолий (Украина)
Инсуратсел Александру (Молдова) – Ламака Егор (Украина)
Лазаревич Едуард (Беларусь) – Лучкив Назар (Украина)

Early Prelims

В тренде
Рейсы из Киева отменены: известная авиакомпания объявлена банкротом
Aigle Azur объявила о банкротстве

Баркар Андрей (Украина) – Вознюк Дмитрий (Украина)
Сергеев Максим (Украина) – Матяш Артем (Украина)
Семенцов Владислав (Украина) – Яцко Дмитрий (Украина)

Руководство лиги WWFC также сообщило о планах развития организации на ближайшее будущее. Так, 19 сентября будет официально открыт спортивный клуб WWFC GYM, в котором бойцы турнира WWFC 15 проведут открытую тренировку. 2 ноября в Харькове впервые состоится большой номерной турнир WWFC 16.

14 декабря в Киеве лига WWFC организует межконтинентальный турнир по ММА, в котором примут участие лучшие бойцы смешанных боевых искусств Украины и Китая. Также в декабре состоится уже вторая ежегодная церемония награждения лучших ММА-бойцов Украины – WWFC Awards 2020.

Вице-президент лиги WWFC Денис Перч анонсировал новый формат региональных турниров, которые получили название – WWFC City Fights. Соревнования такого формата будут проводиться в областных центрах Украины с целью популяризации смешанных боевых искусств и поиска талантливых бойцов. В 2020 году турниры WWFC City Fights пройдут в Одессе, Днепре, Запорожье и Львове.

Читайте также: рейтинг ТОП-100 популярных украинских спортсменов

ТОП-10 популярных украинских спортсменов в Instagram

Все подробности в спецтеме Вечер боев WWFC в Киеве

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

WWFC Светлана Гоцык Алена Рассохина Сергей Гузев

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бой года Ломаченко – Кэмпбелл: онлайн битвы за три чемпионских пояса
Бой года Ломаченко – Кэмпбелл: онлайн битвы за три чемпионских поясаБокс
Ломаченко прятал глаза от людей после возвращения в Украину
Ломаченко прятал глаза от людей после возвращения в УкраинуБокс
Ломаченко – Кэмпбелл: когда начало и где смотреть драку олимпийских чемпионов
Ломаченко – Кэмпбелл: когда начало и где смотреть драку олимпийских чемпионовБокс
Без Усика: Василий Ломаченко назвал лучших боксеров мира
Без Усика: Василий Ломаченко назвал лучших боксеров мираБокс
Русский Витязь vs Кулак Ярости: онлайн боя Поветкин – Фьюри
Русский Витязь vs Кулак Ярости: онлайн боя Поветкин – ФьюриБокс
"Все, тебе крышка!": Усик "отправил в нокаут" сына Гвоздика на глазах у его мамыБокс

Новости партнеров

Loading...