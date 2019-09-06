Объявлен список боев: в Киеве 21 сентября состоятся четыре титульных поединка в ММА

Гузев, Гоцык, Рассохина и Горобец проведут титульные поединки в рамках шоу WWFC 15

21 сентября в Киеве пройдут 16 боев в рамках турнира WWFC

21 сентября в Киеве во Дворце спорта пройдет большой вечер боев ММА. За две недели до события был объявлен файткард турнира WWFC 15. Зрители увидят 16 поединков, из них четыре – за чемпионский титул. Кроме того, руководство украинского промоушена сообщило, что лига пополнилась несколькими перспективным бойцами: Эльнуром Велиевым (8-1) и Антоном Радько (11-4).

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Полный файткард турнира WWFC 15:

Main Card

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Prelimenary Card

Лима да Силва Элисмар (Бразилия) – Асхабов Хусейн (Люксембург)

Мерад Малик (Франция) – Ткешелашвили Давид (Грузия)

Филхо Луиз (Бразилия) – Асхабов Хасан (Люксембург)

Коридзе Хвича (Грузия) – Велиев Эльнур (Украина)

Лех Александру (Молдова) – Пысанко Александр (Украина)

Маммадов Руслан (Азербайджан) – Полищук Алексей (Украина)

Зубенко Андрей (Украина) – Журакивский Анатолий (Украина)

Инсуратсел Александру (Молдова) – Ламака Егор (Украина)

Лазаревич Едуард (Беларусь) – Лучкив Назар (Украина)

Early Prelims

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Баркар Андрей (Украина) – Вознюк Дмитрий (Украина)

Сергеев Максим (Украина) – Матяш Артем (Украина)

Семенцов Владислав (Украина) – Яцко Дмитрий (Украина)

Руководство лиги WWFC также сообщило о планах развития организации на ближайшее будущее. Так, 19 сентября будет официально открыт спортивный клуб WWFC GYM, в котором бойцы турнира WWFC 15 проведут открытую тренировку. 2 ноября в Харькове впервые состоится большой номерной турнир WWFC 16.

14 декабря в Киеве лига WWFC организует межконтинентальный турнир по ММА, в котором примут участие лучшие бойцы смешанных боевых искусств Украины и Китая. Также в декабре состоится уже вторая ежегодная церемония награждения лучших ММА-бойцов Украины – WWFC Awards 2020.

Вице-президент лиги WWFC Денис Перч анонсировал новый формат региональных турниров, которые получили название – WWFC City Fights. Соревнования такого формата будут проводиться в областных центрах Украины с целью популяризации смешанных боевых искусств и поиска талантливых бойцов. В 2020 году турниры WWFC City Fights пройдут в Одессе, Днепре, Запорожье и Львове.

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