Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,04
26,45

"Скука, болельщики проиграют": бой Усик – Чисора еще не назначен, а уже спровоцировал скандал

29 ноября, 22:02

Поединок украинца с британцем, плюнувшим во Владимира Кличко, планируется на конец февраля

Чисора vs Усик

Чисора vs Усик / Фото: Twitter

Реклама

Промоутер Эдди Хирн сообщил о новых подробностях второго боя Александра Усика в супертяжах, в котором против олимпийского чемпиона-2012 и бывшего короля крузервейта готовят скандального Дерека Чисору. Напомним, накануне Усик рассказал, как его едва не выбросили из бокса.

Читайте также: Емельяненко – Кокляев где смотреть эпичную битву бойца ММА против стронгмена по правилам бокса

"Я только что разговаривал с Усиком, пытаясь договориться насчет боя с Чисорой в конце февраля, – отметил сопромоутер украинца Эдди Хирн. – Это большой бой. Усик теперь считается большой звездой в Великобритании. Я думаю, что после боя с Уизерспуном он почувствовал, что ему нужно набрать немного массы"

Отметим, что заявлением о скором проведении боя Усик – Чисора Эдди Хирн спровоцировал перепалку на странице своей промоутерской компании в Twitter. "Это будет великий бой! Билеты на О2 Arena в Лондоне разметут в мгновенье ока", – написал пользователь с ником What's Real. "Ужасный бой, – возмутился в ответ Виктор Беллотти. – Нас ждут скучные осторожные очки от Усика без реальной "рубки". Усик выиграет, болельщики – проиграют"

Читайте также: Ракета против Усика: украинца снова пугают убийственным ударом Уайлдера

Смотрите, как Дерек Чисора в свое время плюнул во Владимира Кличко

Напомним, ранее Усик рассказал, куда бы он слетал на машине времени. Между прошлым и будущим знаменитый боксер сделал бы выбор в пользу первого варианта, чтобы показать своему отцу "золото" Олимпиады-2012.

Смотрите, как тренируется Усик

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс Александр Усик Дерек Чисора Эдди Хирн

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вырубил одним ударом: смотрите видео нокаута в бою Уайлдер – Ортис
Вырубил одним ударом: смотрите видео нокаута в бою Уайлдер – ОртисБокс
"Больной человек": Макгрегор выложил фото "весом" 213 кг, показав, как меняется его телоБокс
Уайлдер – Ортис: чемпион защитил титул, победив нокаутом
Уайлдер – Ортис: чемпион защитил титул, победив нокаутомБокс
Уайлдер бил на силу меньше, но точнее: статистика ударов боя против Ортиса
Уайлдер бил на силу меньше, но точнее: статистика ударов боя против ОртисаБокс
Уайлдер – Ортис: во сколько и где смотреть битву за бывший титул Виталия Кличко
Уайлдер – Ортис: во сколько и где смотреть битву за бывший титул Виталия КличкоБокс
Усика едва не выбросили из бокса: прозвучало личное признание Александра
Усика едва не выбросили из бокса: прозвучало личное признание АлександраБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...