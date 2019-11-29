"Скука, болельщики проиграют": бой Усик – Чисора еще не назначен, а уже спровоцировал скандал

Поединок украинца с британцем, плюнувшим во Владимира Кличко, планируется на конец февраля

Чисора vs Усик / Фото: Twitter

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Промоутер Эдди Хирн сообщил о новых подробностях второго боя Александра Усика в супертяжах, в котором против олимпийского чемпиона-2012 и бывшего короля крузервейта готовят скандального Дерека Чисору. Напомним, накануне Усик рассказал, как его едва не выбросили из бокса.

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"Я только что разговаривал с Усиком, пытаясь договориться насчет боя с Чисорой в конце февраля, – отметил сопромоутер украинца Эдди Хирн. – Это большой бой. Усик теперь считается большой звездой в Великобритании. Я думаю, что после боя с Уизерспуном он почувствовал, что ему нужно набрать немного массы"

Отметим, что заявлением о скором проведении боя Усик – Чисора Эдди Хирн спровоцировал перепалку на странице своей промоутерской компании в Twitter. "Это будет великий бой! Билеты на О2 Arena в Лондоне разметут в мгновенье ока", – написал пользователь с ником What's Real. "Ужасный бой, – возмутился в ответ Виктор Беллотти. – Нас ждут скучные осторожные очки от Усика без реальной "рубки". Усик выиграет, болельщики – проиграют"

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Смотрите, как Дерек Чисора в свое время плюнул во Владимира Кличко

Напомним, ранее Усик рассказал, куда бы он слетал на машине времени. Между прошлым и будущим знаменитый боксер сделал бы выбор в пользу первого варианта, чтобы показать своему отцу "золото" Олимпиады-2012.

Смотрите, как тренируется Усик

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

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