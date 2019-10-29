"Он находится на моих радарах": бывший соперник Кличко хочет встретиться с Усиком

Брайант Дженнингс / Фото: Instagram

Реклама

Американский супертяжеловес Брайант Дженнингс хочет провести поединок против украинского боксера Александра Усика.

Читайте также: Усику предлагают вечер с Поветкиным, Похитителем трупов и британцем, плюнувшим в Кличко

"Усик не выглядел классно в ринге с Уизерспуном. Усик находится на моих радарах. У нас с ним получился бы хороший бой. Считаю, что он не умеет хорошо защищаться", – сказал Дженнингс.

Дженнингс ранее претендовал на титулы IBF, IBO, WBO и WBA, которыми владел Владимир Кличко, но проиграл решением судей.

Читайте также: Скандальный Чисора вышел на Усика, уничтожив "британского Кличко"

Кстати, ранее Чисора уже бросил Усику вызов: "Украину и его команде пора перестать жонглировать мячиками, тут не цирк. Выходи и делай то, что должен. Хочу боя с ним!" – заявил Чисора, который в свое время плевал в лицо Владимиру Кличко и пощечиной пытался вывести из равновесия его брата Виталия.

Отметим, что в последнее время все больше боксерских поединков приводят к трагическим последствиям. Как сообщалось ранее, американский боксер, дравшийся на разогреве у Усика, умер от полученных ударов. Патрику Дэю было 27 лет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама