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"Он находится на моих радарах": бывший соперник Кличко хочет встретиться с Усиком

29 октября, 12:40

Брайант Дженнингс планирует провести бой с украинцем

Брайант Дженнингс

Брайант Дженнингс / Фото: Instagram

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Американский супертяжеловес Брайант Дженнингс хочет провести поединок против украинского боксера Александра Усика.

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"Усик не выглядел классно в ринге с Уизерспуном. Усик находится на моих радарах. У нас с ним получился бы хороший бой. Считаю, что он не умеет хорошо защищаться", – сказал Дженнингс.

Дженнингс ранее претендовал на титулы IBF, IBO, WBO и WBA, которыми владел Владимир Кличко, но проиграл решением судей.

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Кстати, ранее Чисора уже бросил Усику вызов: "Украину и его команде пора перестать жонглировать мячиками, тут не цирк. Выходи и делай то, что должен. Хочу боя с ним!" – заявил Чисора, который в свое время плевал в лицо Владимиру Кличко и пощечиной пытался вывести из равновесия его брата Виталия.

Отметим, что в последнее время все больше боксерских поединков приводят к трагическим последствиям. Как сообщалось ранее, американский боксер, дравшийся на разогреве у Усика, умер от полученных ударов. Патрику Дэю было 27 лет.

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бокс Александр Усик Брайант Дженнингс

Источник: Сегодня|Спорт

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