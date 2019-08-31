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"Он, вообще, человек?": в Британии выпустили нокаутирующий ролик к бою Ломаченко – Кэмпбелл

31 августа, 13:06

Британский боксер назвал свой главный козырь в бою с украинским Хайтеком: "Я не боюсь проиграть"

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Reuters

Авторитетный британский спортивный ресурс Sky Sports представил яркое промо боя между чемпионом мира в легком весе по версии WBA/WBO Василием Ломаченко (13-1, 10 КО) и англичанином Люком Кэмпбеллом (20-2, 16 КО), который состоится вечером в субботу, 31 августа. Онлайн боя Ломаченко - Кэмпбелл смотрите в трансляции на нашем сайте.

В ролике Люк Кэмпбелл расскрывает главный секрет своего успеха: "Я не боюсь поражений". Между тем Василий Ломаченко предстает в качестве тореадора. "Он, вообще, человек?" – задаются вопросом британцы, комментируя нарезку ошеломляющих нокаутов в исполнении украинца. Заканчивается же ролик шуткой Васи: "Раз, два, три... Меня слышно – по-любому!".

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Как мы писали ранее, эксперты дают 87 процентов на успех Ломаченко в бою с Кэмпбеллом. Коэффициент на победу украинского боксера равен всего 1.06! Ставку на победу Кэмпбелла можно сделать с котировкой 9.25, а на ничью – 26. Также букмекеры прогнозируют, что бой завершится досрочно около восьмого раунда.

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Также сообщалось, что Ломаченко готовят Монстра из Японии: промоутер рассекретил планы Василия после боя с Кэмпбеллом. По словам Боба Арума, до конца нынешнего года украинский Хайтек проведет еще один поединок.

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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бокс Василий Ломаченко Люк Кэмпбелл

Источник: Сегодня|Спорт

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