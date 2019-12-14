Последний в этом году номерной турнир UFC245: где и когда смотреть рубку в октагоне

В основном карде вечера UFC245 в Лас-Вегасе будет сразу три чемпионских поединка

Последний в этом году номерной турнир UFC245

Последний номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2019 году состоится в ночь с 14 на 15 декабря в Лас-Вегасе, США. На арене T-Mobile Arena пройдет шоу UFC 245, причем в главном карде будет сразу три чемпионских боя: Камару Усман – Колби Ковингтон, Макс Холлоуэй – Александр Волкановски и Аманда Нуньес – Жермейн де Рандами. Трансляция UFC245 начнется в 05:00 утра воскресенья, прямая трансляция – на канале Setanta Sports Украина.

Отметим, что параллельно в Нью-Йорке проходит большой вечер бокса:

КАМАРУ УСМАН – КОЛБИ КОВИНГТОН

Котировки: 1.53 – 2.85

Прогноз: победа Усмана с вероятностью 65%

Гонорары: $540 тысяч – $530 тысяч

Камару Усман – Колби Ковингтон Видео: Instagram

32-летний американец Камару Усман в MMA с 2012 года, он успел провести 16 поединков: 15 побед и 1 поражение. Рост – 183 сантиметра, вес – 77.11 кг. Большинство своих побед одержал решением судей – по очкам.

31-летний американец Колби Ковингтон в MMA провел тоже 16 боев и результат такой же – 15 побед и 1 поражение. Рост – 180 сантиметров, вес – 76.66 кг. Побеждает по очкам (53%), удушением (33%) и нокаутом (13%).

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МАКС ХЭЛЛОУЭЙ – АЛЕКСАНДР ВОЛКАНОВСКИ

Котировки: 1.57 – 2.72

Прогноз: победа Хэллоуэя с вероятностью 63%

Гонорары: $390 тысяч – $280 тысяч

Макс Холлоуэй – Александр Волкановски Видео: Instagram

28-летний американец Макс Холлоуэй в MMA провел 25 поединков: 21 победа и 4 поражения. Рост – 180 сантиметров, вес – 65.77 килограмма. Большинство побед одержал нокаутом (10) и по очкам (9), и лишь два раза удушающим приемом.

31-летний австралиец Александр Волкановски в MMA провел 21 бой: 20 побед и 1 поражение. Рост – 168 сантиметров, вес – 65.77 килограмма. Большинство побед одержал нокаутом (11) и по очкам (6), и лишь три раза удушающим приемом.

АМАНДА НУНЬЕС – ЖЕРМЕЙН ДЕ РАНДАМИ

Котировки: 1.32 – 4.05

Прогноз: победа Нуньес с вероятностью 75%

Гонорары: $390 тысяч – $130 тысяч

Аманда Нуньес – Жермейн де Рандами Видео: Instagram

31-летняя бразильянка Аманда Нуньес не нуждается в представлении. Они побеждала Ронду Роузи, Мишу Тейт, Валентину Шевченко, Кристиану Жустину Киборг, Холли Холм и других звезд UFC. На ее счету 18 побед и 4 поражение, правда, последняя неудача датирована сентябрем 2014 года, т.е. Нуньес не проигрывала уже более пяти лет. Ее рост – 173 сантиметра, вес – 61.23 кг.

35-летняя голландка Жермейн де Рандами в смешанных единоборствах с 2008 года, но бои проводит не слишком регулярно. Всего на ее счету 9 побед и 3 поражения, причем в последний раз она проиграла как раз Аманде Нуньес в 2013 году. Так что новый поединок – это реванш. Рост Рандами 175 сантиметров, вес 61.23 кг.

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Основной кард UFC 245

Камару Усман – Колби Ковингтон

Макс Холлоуэй – Александр Волкановски

Аманда Нуньес – Жермейн де Рандами

Марлон Мораес – Жозе Альдо

Петр Ян – Юрайя Фейбер

Предварительный кард UFC 245

Джефф Нил – Майк Перри

Кетлин Виейра – Ирен Альдана

Иэн Хейниш – Омари Ахмедов

Мэтт Браун – Бен Сондерс

Ранний предварительный кард UFC 245

Чейз Хупер – Даниэль Теймур

Брэндон Морено – Кай Кара-Франс

Джессика Ай – Вивиан Араужу

Пунахеле Сориано – Оскар Пьехота

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