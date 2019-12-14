Последний в этом году номерной турнир UFC245: где и когда смотреть рубку в октагоне

Последний номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2019 году состоится в ночь с 14 на 15 декабря в Лас-Вегасе, США. На арене T-Mobile Arena пройдет шоу UFC 245, причем в главном карде будет сразу три чемпионских боя: Камару Усман – Колби Ковингтон, Макс Холлоуэй – Александр Волкановски и Аманда Нуньес – Жермейн де Рандами. Трансляция UFC245 начнется в 05:00 утра воскресенья, прямая трансляция – на канале Setanta Sports Украина.
Отметим, что параллельно в Нью-Йорке проходит большой вечер бокса:
Кроуфорд – Каваляускас где и когда смотреть онлайн-трансляцию
КАМАРУ УСМАН – КОЛБИ КОВИНГТОН
Котировки: 1.53 – 2.85
Прогноз: победа Усмана с вероятностью 65%
Гонорары: $540 тысяч – $530 тысяч
32-летний американец Камару Усман в MMA с 2012 года, он успел провести 16 поединков: 15 побед и 1 поражение. Рост – 183 сантиметра, вес – 77.11 кг. Большинство своих побед одержал решением судей – по очкам.
31-летний американец Колби Ковингтон в MMA провел тоже 16 боев и результат такой же – 15 побед и 1 поражение. Рост – 180 сантиметров, вес – 76.66 кг. Побеждает по очкам (53%), удушением (33%) и нокаутом (13%).
МАКС ХЭЛЛОУЭЙ – АЛЕКСАНДР ВОЛКАНОВСКИ
Котировки: 1.57 – 2.72
Прогноз: победа Хэллоуэя с вероятностью 63%
Гонорары: $390 тысяч – $280 тысяч
28-летний американец Макс Холлоуэй в MMA провел 25 поединков: 21 победа и 4 поражения. Рост – 180 сантиметров, вес – 65.77 килограмма. Большинство побед одержал нокаутом (10) и по очкам (9), и лишь два раза удушающим приемом.
31-летний австралиец Александр Волкановски в MMA провел 21 бой: 20 побед и 1 поражение. Рост – 168 сантиметров, вес – 65.77 килограмма. Большинство побед одержал нокаутом (11) и по очкам (6), и лишь три раза удушающим приемом.
АМАНДА НУНЬЕС – ЖЕРМЕЙН ДЕ РАНДАМИ
Котировки: 1.32 – 4.05
Прогноз: победа Нуньес с вероятностью 75%
Гонорары: $390 тысяч – $130 тысяч
31-летняя бразильянка Аманда Нуньес не нуждается в представлении. Они побеждала Ронду Роузи, Мишу Тейт, Валентину Шевченко, Кристиану Жустину Киборг, Холли Холм и других звезд UFC. На ее счету 18 побед и 4 поражение, правда, последняя неудача датирована сентябрем 2014 года, т.е. Нуньес не проигрывала уже более пяти лет. Ее рост – 173 сантиметра, вес – 61.23 кг.
35-летняя голландка Жермейн де Рандами в смешанных единоборствах с 2008 года, но бои проводит не слишком регулярно. Всего на ее счету 9 побед и 3 поражения, причем в последний раз она проиграла как раз Аманде Нуньес в 2013 году. Так что новый поединок – это реванш. Рост Рандами 175 сантиметров, вес 61.23 кг.
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Основной кард UFC 245
Камару Усман – Колби Ковингтон
Макс Холлоуэй – Александр Волкановски
Аманда Нуньес – Жермейн де Рандами
Марлон Мораес – Жозе Альдо
Петр Ян – Юрайя Фейбер
Предварительный кард UFC 245
Джефф Нил – Майк Перри
Кетлин Виейра – Ирен Альдана
Иэн Хейниш – Омари Ахмедов
Мэтт Браун – Бен Сондерс
Ранний предварительный кард UFC 245
Чейз Хупер – Даниэль Теймур
Брэндон Морено – Кай Кара-Франс
Джессика Ай – Вивиан Араужу
Пунахеле Сориано – Оскар Пьехота
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