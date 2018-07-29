Потенциальный соперник Ломаченко объединил чемпионские пояса

В объединительном поединке легковесов (до 61,2 кг) – чемпиона мира по версии WBC Мигеля Анхеля Гарсии (39-0, 30 КО) и чемпиона IBF Роберта Истера (21-1, 14 КО) зафиксирована ожидаемая победа первого, но не нокаутом, а по очкам. Счет судей – 116-111, 117-110 и 118-109 в пользу Гарсии. Напомним, Гарсия – претендент на бой с украинцем Василием Ломаченко, но, как говорит промоутер Боб Арум, переговоры о бое идут тяжелее, чем у Трампа с КНДР.

Роберт был активнее в 1-м раунде, фаворит же предпочел пока присматриваться к противнику, и лишь со 2-го начать набрасываться с силовыми. Истер оставался на дальней дистанции и пытался контрить наскоки Гарсии джебом.

В конце 3-го раунда правый прямой и левый боковой усадили Истера в нокдаун, а в 4-м Майки также перебивал соперника, налегая на работу в туловище.

В 5-м бой выровнялся: Майки не форсировал, и Роберт увереннее выдерживал дистанцию. В дальнейшем Истер частил джебами, а Гарсиа наносил более увесистые удары, хотя и заметно недорабатывал.

8-й раунд чемпион IBF отбегал спиной вперед, а в 9-м оба немного подрались, что явно не пошло на пользу Роберту. После этого бой "устаканился": Майки перерабатывал осторожного спойлера и не очень усердно пытался добиться досрочной победы.

Сегодня ночью Диллиан Уайт победил Джозефа Паркера в бою за титулы "серебряного" чемпиона по версии WBC и интернационального чемпиона по версии WBO в супертяжелом весе. При этом, оба боксера побывали в нокдауне, а Паркер – дважды.

Накануне промоутер Эдди Хирн заявил, что, если Усик хочет бой против Энтони Джошуа, ему нужно сначала победить Тони Беллью и Диллиана Уайта.

Также вернулся на ринг после первого поражения в карьере Луисо Ортис – он нокаутировал малоизвестного румына Развана Кожану.