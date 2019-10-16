Пояс Ломаченко – теперь "в законе": обнародовано фото-доказательство

Ломаченко с поясом WBC / Фото: Reuters

Всемирный Боксерский Совет (WBC) вошел в перечень международных спортивных федераций, признанных в Украине. Соответствующий приказ подписан в Министерстве молодежи и спорта. Об этом сообщила вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова, разместив фото приказа на своей странице в одной из соцсетей. Ранее был назван гонорар Фьюри за бой с "бомжом": он получит в пять раз больше, чем у Ломаченко.

Напомним, чемпионами по версии WBC были Виталий Кличко, Александр Усик и Виктор Постол, а Василий Ломаченко выиграл титул этой организации 31 августа Лондоне. На прошлогоднем конгрессе WBC, который впервые состоялся в Киеве, специальным чемпионским поясом WBC за вклад в развитие профессионального бокса был награжден Владимир Кличко. Чемпионами мира по этой версии становились Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд и еще несколько десятков известных боксеров.

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А уже в ближайшую пятницу чемпион мира WBC украинец Александр Гвоздик проведет с россиянином Артуром Бетербиевим объединительный бой.в Филадельфии.

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Первым же среди украинских за бриллиантовый пояс WBC дрался Сергей Дзинзирук – это произошло 12 марта 2011 года в США, соперником Сергея был аргентинец Серхио Мартинес, выигравший тот бой техническим нокаутом.

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