Промоутер: "У Кличко всегда будет соблазн вернуться, у него не было достойных соперников"

Британец уверен, что Кличко-младший каждый день раздумывает над возвращением на ринг

Владимир Кличко. Фото: AFP

Промоутер: "У Кличко всегда будет соблазн вернуться, у него не было достойных соперников" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/fb8/055/5c9fb8055b527.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/fb8/055/5c9fb8055b527.jpg 2019-03-30T20:40:55+02:00 Бокс Британец уверен, что Кличко-младший каждый день раздумывает над возвращением на ринг

Промоутер Эдди Хирн прокомментировал слухи относительно предложения DAZN 43-летнему украинскому экс-чемпиону Владимиру Кличко, согласно которому стриминговый-сервис готов заплатить украинскому боксеру 80 миллионов долларов за возвращение в ринг.

"У Кличко всегда будет соблазн вернуться. Уверен, Владимир каждый день раздумывает над этим. Сейчас он видит, каким большим и ярким стал супертяжелый дивизион. За все эти годы у него не было достойных соперников. Теперь они есть. Вернется он все-таки или нет – покажет время", – заявил Хирн.

Кстати, о вероятном бое с Кличко уже высказался и сам Деонтей Уайлдер: "Сейчас у Кличко есть только имя". Деонтей Уайлдер не советует Владимиру Кличко боксировать с ним.

Ранее мы писали, что Владимиру Кличко бросил вызов немец, избитый Виталием в Москве. Мануэль Чарр, погоревший на анаболиках, хочет поквитаться с младшим Кличко за поражение от старшего.

Также сообщалось, что Кличко приложился кулаком к челюсти Усика: появилось фото встречи боксеров в Конча-Заспе.

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