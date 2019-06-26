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Решение в пользу Усика: Похититель трупов из Ямайки жестко проехался по WBO

26 июня, 04:24

Диллиан Уайт не смог воздержаться от крепких слов, комментируя ситуацию в супертяжелом дивизионе

Диллиан Уайт и Александр Усик. Фото Talksport
Диллиан Уайт и Александр Усик. Фото Talksport.

Британский боксер ямайского происхождения Диллиан Уайт по прозвищу Похититель трупов жестко прокомментировал решение WBO сделать Александра Усика, а не его, обязательным претендентом на пояс организации в супертяжелом весе. "Если я скажу, что я на самом деле думаю по поводу этих вещей, меня могут исключить из рейтинга. Я начинаю говорить что-то, а они присылают мне электронные письма, в которых говорится, что я не могу этого сказать, и это неуважительно. Но вот тот факт, что они меня не уважают, ничего для них не значит", – высказался в комментарии TalkSport 31-летний британец Диллиан Уайт. 

"Бокс полон д***ма, и мы видим это снова и снова, – продолжил Диллиан Уайт. – Это шутка? Усик избежал боя против Такама. Эти парни шутники. Что есть, то есть".

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Напомним, ранее Всемирная боксерская организация (WBO) издала официальное постановление, в связи с которым экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) стал обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом дивизионе. Победитель реванша между Руисом и Джошуа, который пройдет в конце 2019 года, и должен стать следующим соперником Усика. Руис и Джошуа встретятся в промежутке между 16 ноября и 14 декабря.

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Решение WBO не всеми воспринялось положительно, поскольку боксером с самым высоким рейтингом является Диллиан Уайт. Его сторонники требовали отложить решение до 22 июля, когда он проведет свой бой с Оскаром Ривасом. Однако в организации сочли, что статус Усика как супер-чемпиона в тяжелом весе дает ему право "переступить" через Уайта.

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Тренировка Усика

Как мы сообщали, накануне промоутер Усика рассказал о планах украинца, предначертанных свыше. "Такам – не в приоритете", – заявил Александр Красюк, подтвердив, что уже через один бой Усик сразится с победителем пары Руис – Джошуа. 

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Тег бокс, Александр Усик, Диллиан Уайт

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Источники:

Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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