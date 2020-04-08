Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,1
29,57
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Сегодня день рождения у лучшего боксера планеты, со скандалом победившего украинца

8 апреля, 11:04

Богдан Юрков

Знаменитому казахстанскому нокаутеру Геннадию Головкину по прозвищу 3G исполняется 38 лет

Сегодня, 8 апреля, свой день рождения отмечает один из лучших боксеров 21-го века. Казахстанцу Геннадию Геннадьевичу Головкину по прозвищу 3G исполняется 38 лет. Накануне Владимир Кличко предложил фанатам попрыгать на ступеньках.

Геннадий Головкин родился 8 апреля 1982 в Караганде. Становился чемпионом мира среди любителей (2003) и серебряным призером Олимпийских игр (2004), после чего сделал яркую карьеру на профи-ринге в среднем весе – из своих 42 боев он выиграл 40, причем в 35 поединках Головкин победил нокаутом.

Реклама

Читайте также: Скандальный американский боксер, который "отрубил" голову Кличко, будет биться без перчаток

На данный момент Геннадий Головкин – чемпион мира среди профессионалов по версиям IBF и IBO. В 2017 и 2018 годах признавался лучшим боксером на планете, независимо от весовой категории, авторитетным журналом The Ring и порталом Boxingnews24.

Головкин известен как мощный и техничный панчер. Повторил рекорд Бернарда Хопкинса по количеству защит титула чемпиона мира в среднем весе, проведя 20 успешных поединков.

В тренде
Звезды украинского футбола увлекательно показали, как мыть руки во время пандемии коронавируса

Обзор боя Головкин – Деревянченко

Читайте также: У Головкина сорвался первый бой после победы над Деревянченко

Напомним, что боксерский ресурс BoxingScene назвал поединок казахстанца Геннадия Головкина с украинским средневесом Сергеем Деревянченко лучшим боем в 2019 году. Схватку за чемпионские пояса IBF и IBO, которая состоялась 6 октября в США, Головкин выиграл у Деревянченко решением судей, хотя и сам Сергей, и ряд специалистов считали, что украинец был достоин победы, а более титулованного GGG подтянули.

Смотрите, как боксер выпал из ринга еще до боя

Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс именинники видео боя Геннадий Головкин

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
У боксера по прозвищу
У боксера по прозвищу "Зверь с востока" от коронавируса умер отецБокс
Коронавирус достал тренера Усика. Тот отреагировал жестким ударом с правой
Коронавирус достал тренера Усика. Тот отреагировал жестким ударом с правойБокс
Проклятый бой: коронавирус уже во второй раз отменил чемпионский поединок украинца
Проклятый бой: коронавирус уже во второй раз отменил чемпионский поединок украинцаБокс
"Когда я увидел, что тигр сделал с ее рукой, дал ей 250 000 долларов": хищник Тайсона покусал соседкуБокс
Коронавирус пал перед рестлингом: бомж-бородач завалил футболиста, став чемпионом Вселенной
Коронавирус пал перед рестлингом: бомж-бородач завалил футболиста, став чемпионом ВселеннойБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...