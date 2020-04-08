Сегодня день рождения у лучшего боксера планеты, со скандалом победившего украинца

Сегодня, 8 апреля, свой день рождения отмечает один из лучших боксеров 21-го века. Казахстанцу Геннадию Геннадьевичу Головкину по прозвищу 3G исполняется 38 лет. Накануне Владимир Кличко предложил фанатам попрыгать на ступеньках.
Геннадий Головкин родился 8 апреля 1982 в Караганде. Становился чемпионом мира среди любителей (2003) и серебряным призером Олимпийских игр (2004), после чего сделал яркую карьеру на профи-ринге в среднем весе – из своих 42 боев он выиграл 40, причем в 35 поединках Головкин победил нокаутом.
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На данный момент Геннадий Головкин – чемпион мира среди профессионалов по версиям IBF и IBO. В 2017 и 2018 годах признавался лучшим боксером на планете, независимо от весовой категории, авторитетным журналом The Ring и порталом Boxingnews24.
Головкин известен как мощный и техничный панчер. Повторил рекорд Бернарда Хопкинса по количеству защит титула чемпиона мира в среднем весе, проведя 20 успешных поединков.
Обзор боя Головкин – Деревянченко
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Напомним, что боксерский ресурс BoxingScene назвал поединок казахстанца Геннадия Головкина с украинским средневесом Сергеем Деревянченко лучшим боем в 2019 году. Схватку за чемпионские пояса IBF и IBO, которая состоялась 6 октября в США, Головкин выиграл у Деревянченко решением судей, хотя и сам Сергей, и ряд специалистов считали, что украинец был достоин победы, а более титулованного GGG подтянули.
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