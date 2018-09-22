Шатерникова: Интересно, что сможет противопоставить Поветкин лучшему на сегодняшний день супертяжу

Бывшая чемпионка мира и Европы по боксу украинка Алина Шатерникова, занимающая сейчас пост вице-президента Лиги профессионального бокса Украины, рассказала, чего ждет от поединка между между обладателем титулом WBA, IBF, WBO и IBO британца Энтони Джошуа и российским претендентом Александром Поветкиным. Поединок состоится в субботу, 22 сентября, онлайн трансляция Поветкин – Джошуа будет в прямом эфире на ТВ.

"Хочу посмотреть, каков на сегодняшний день Поветкин. Не думаю, что мы увидим другого Джошуа. Он на пике. А вот что сможет противопоставить Александр лучшему на сегодняшний день боксеру в хевивейте, интересно. Поветкин, кстати говоря, очень большой трудяга. Он подходит к тренировочному процессу очень осознанно, всю ту работу которая проделывается в тренировочном лагере он понимает и понимает почему делает то или иное упражнение. Мне хочется посмотреть, что Александр сможет противопоставить молодому, очень сильному, с хорошей функционалкой и с хорошей работой ног Энтони Джошуа", – призналась Шатерникова.

Напомним, что накануне боя Джошуа оказался тяжелее Поветкина на 11 кг. Очевидно, россиянин пожертвовал мощью ради лучшей мобильности на ринге.

Ранее Алина Шатерникова раскрыла некоторые детали конгресса WBC в Киеве: от распорядка дня Леннокса Льюиса до необычной развлекательной программы для гостей. Грандиозное событие в мире спорта соберет в столице Украины легенд профессионального мирового бокса.

Также знаменитая украинка считает, что возможный реванш между Мейвезером и Пакьяо уже не будет так интересен, хотя найдется публика, которая заплатит за бой хорошие деньги.