"Симферополь. Украина": Усик одержал победу в патриотических шортах

Наш боксер подготовил специальный костюм для дебюта в хэвивейте

Александр Усик / Фото: Getty Images

На свой дебютный поединок в супертяжелом весе украинский боксер Александр Усик вышел в новом патриотическом костюме. Напомним, сегодня в Чикаго Усик досрочно победил Чазза Уизерспуна. Американский боксер отказался продолжать бой после семи раундов избиения. Смотреть полную запись боя Усик – Уизерспун можно на нашем сайте.

Специально к бою Усик подготовил бело-зеленый халат и такого же цвета шорты. На одной стороне красовалась надпись: "Симферополь", а на второй – "Украина". Также на спине был нанесен герб Украины. Также на поясе шорт сзади можно было увидеть имя дочери Александра Лизы.

Кстати, одним из первых Усика с победой поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Глава страны позвонил Усику в раздевалку, а тот заявил, что "служит народу Украины".

Усик – Уизерспун / Фото: Reuters

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Александр Усик / Фото: Getty Images

/ Фото: Reuters В тренде Фантастический дебют: Усик одержал первую победу в супертяжелом весе

Александр Усик / Фото: Reuters

Также мы опубликовали астропрогноз на карьеру украинца в хэвивейте: "Юпитер с Сатурном на 12 лет сделают Усика королем супертяжей". Известный астролог Влад Росс рассказал "Сегодня", что звезды сулят украинскому боксеру-Козерогу.

Как мы писали ранее, перед своим дебютом в супертяжах Усик признался, что заставит его уйти из бокса. "Хочу завоевать все титулы – и домой, – заявил Александр. – Растить детей, учить с ними языки. В некоторых моментах я действительно неадекватный человек. Но вот тут я понимаю грань, когда нужно двинуть".

Смотрите, как Александр Усик готовился к поединку против Уизерспуна:

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

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