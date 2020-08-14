Скандальный украинский боксер назвал Лукашенко "батькой шакалов" и вынес ему жесткий приговор

Скандальный украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-5, 18 КО) отреагировал на происходящее в Беларуси, где после выборов президента люди вышли на акции протеста и требуют честного подсчета голосов. А силовики жестоко разгоняют недовольных. Во время протестов в Молодечно правоохранители избили хоккеиста: под горячую руку силовиков попал Илья Литвинов.

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"У Лукашенко был шанс войти в историю, как первый и скорее всего единственный диктатор на постсоветском пространстве, который добровольно отдал власть в результате свободных выборов. Стать таким настоящим батькой нации, окружить себя уважением, пить чай с малиновым вареньем и раз в месяц рассказывать журналистам байки о том, как он общался с президентами разных государств. Но вместо вот такой счастливой старости он выбрал стать батькой шакалов, которые рыщут по городам Беларуси, избивают людей, задерживают, пытают. Читаешь репортажи из РУВД и тюрем, где сейчас издеваются над теми, кто вышел отстаивать свои права, и понимаешь, что вот так начинаются гражданские войны, когда одна часть общества полностью теряет человеческий облик. И все это устроил Лукашенко, который теперь, вместо чая с малиновым вареньем, будет всю оставшуюся жизнь хлебать говно полной ложкой", – написал Редкач в своем Instagram.

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Ранее мы также писали, что известный футболист отбывает срок за протесты в Беларуси. До этого пропавшего игрока искали больше суток.

Напомним, что в январе 2020 года Иван Редкач вышел на ринг против звездного Дэнни Гарсии, но проиграл единогласным решением судей. При этом украинский полусредневес-"вампир" Редкач оскандалился во время боя, в стиле Майка Тайсона укусив соперника за шею.

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Видео: Euroradio/Telegram

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