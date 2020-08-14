Українська
$ 27,41
32,42
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Скандальный украинский боксер назвал Лукашенко "батькой шакалов" и вынес ему жесткий приговор

14 августа, 12:03

Елена Павлова Елена Павлова

Редкач осудил президента Беларуси и его методы удержания власти

Скандальный украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-5, 18 КО) отреагировал на происходящее в Беларуси, где после выборов президента люди вышли на акции протеста и требуют честного подсчета голосов. А силовики жестоко разгоняют недовольных. Во время протестов в Молодечно правоохранители избили хоккеиста: под горячую руку силовиков попал Илья Литвинов.

Реклама

Читайте также: "Взяли кровь на руки": бывший вратарь сборной Беларуси обратился к силовикам

"У Лукашенко был шанс войти в историю, как первый и скорее всего единственный диктатор на постсоветском пространстве, который добровольно отдал власть в результате свободных выборов. Стать таким настоящим батькой нации, окружить себя уважением, пить чай с малиновым вареньем и раз в месяц рассказывать журналистам байки о том, как он общался с президентами разных государств.

Но вместо вот такой счастливой старости он выбрал стать батькой шакалов, которые рыщут по городам Беларуси, избивают людей, задерживают, пытают. Читаешь репортажи из РУВД и тюрем, где сейчас издеваются над теми, кто вышел отстаивать свои права, и понимаешь, что вот так начинаются гражданские войны, когда одна часть общества полностью теряет человеческий облик. И все это устроил Лукашенко, который теперь, вместо чая с малиновым вареньем, будет всю оставшуюся жизнь хлебать говно полной ложкой", – написал Редкач в своем Instagram.

INSTAGRAM

Ранее мы также писали, что известный футболист отбывает срок за протесты в Беларуси. До этого пропавшего игрока искали больше суток.

Напомним, что в январе 2020 года Иван Редкач вышел на ринг против звездного Дэнни Гарсии, но проиграл единогласным решением судей. При этом украинский полусредневес-"вампир" Редкач оскандалился во время боя, в стиле Майка Тайсона укусив соперника за шею.

Смотрите, что задержанный рассказал о зверствах в СИЗО Беларуси

Видео: Euroradio/Telegram
Реклама

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты приговор Беларусь боксер Иван Редкач Александр Лукашенко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жена Виталия Кличко в отпуске похвасталась стройными ножками: фото
Жена Виталия Кличко в отпуске похвасталась стройными ножками: фотоБокс
Нью-Йорк без смертей и первый тест на COVID-19: как Деревянченко готовится к третьему чемпионскому бою
Нью-Йорк без смертей и первый тест на COVID-19: как Деревянченко готовится к третьему чемпионскому боюБокс
Майк Тайсон перед возвращением в ринг провел спарринг с 30 акулами: появилось видео
Майк Тайсон перед возвращением в ринг провел спарринг с 30 акулами: появилось видеоБокс
Лопес в оскорбительной форме объявил окончательное решение по поводу боя с Ломаченко
Лопес в оскорбительной форме объявил окончательное решение по поводу боя с ЛомаченкоБокс
Кличко сбежал в село: легендарного боксера просят наносить бабушке воды
Кличко сбежал в село: легендарного боксера просят наносить бабушке водыБокс
Владимир Кличко померился бицепсами с силачом, протянувшим за собой 12 джипов: фото
Владимир Кличко померился бицепсами с силачом, протянувшим за собой 12 джипов: фотоБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять