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Таких денег Ломаченко еще не видел: назван гонорар Васи за бой с "американской мечтой"

19 сентября, 11:52

Лучшего боксера планеты подталкивают к поединку с небитым американцем при помощи рекордного вознаграждения

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

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Промоутер обязательного претендента на пояс WBC в легком весе Девина Хейни (23-0, 15 КО) по прозвищу Мечта продолжает попытки организовать своему американскому подопечному поединок против Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). Промоутер Эдди Хирн намерен соблазнить украинца рекордным в карьере Васи гонораром. Отметим, что ранее Хейни нокаутом победил россиянина и уже успел оскорбить Ломаченко.

"Я хотел бы предложить достаточно денег, чтобы убедить Ломаченко принять бой с Хейни, – заявил Эдди Хирн ресурсу Boxing Scene. – Если честно, то Василий должен зарабатывать в три раза больше, чем ему платят сейчас. Однако ситуация такова, что украинец дерется на платформе ESPN, так что это не тот поединок, который мы можем провести на своих условиях".

По сообщениям СМИ, гонорар Василия Ломаченко за бой с Люком Кэмпбеллом составил три миллиона долларов. Таким образом, если верить промоутеру Эдди Хирну, за поединок с Девином Хейни украинец мог бы заработать порядка 9 млн долларов.

С кем будет следующий бой – заявление Ломаченко

Как мы писали ранее, Ломаченко снова обставил Усика в главном рейтинге мирового бокса. Василий сохранил лидерство в списке лучших профи-боксеров планеты даже без нокаута в поединке с Кэмпбеллом.

Кроме того, был назван год, до которого Ломаченко точно не закончит карьеру. Исходя из нового контракта украинского Хайтека, он будет еще долго выступать на ринге.

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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бокс Василий Ломаченко Эдди Хирн Девин Хейни

Источники: Сегодня|Спорт , Boxing Scene

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