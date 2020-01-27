Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер провели дуэль взглядов, встретившись лицом к лицу

Британец Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер провели дуэль взглядов. До боя между боксерами за титул WBC осталось меньше месяца. Боксеры провели традиционную предматчевую пресс-конференцию, на которой встретились взглядами. Напомним, Фьюри пообещал Уайлдеру нокаут во втором раунде.
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Дуэль взглядов Уалдер – Фьюри:
Первый поединок между этими боксерами состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью, Деонтей Уайлдер сохранил тогда пояс чемпиона мира WBC.
Кстати, "Цыганский король" после реванша с Уайлдером готов провести поединок с бойцом UFC. Тайсон Фьюри готов поговорить Даной Уайтом.
Ранее Уайлдер жестко ответил на угрозы "Цыганского короля". Британский экс-чемпион Тайсон Фьюри заявил, что хочет провести бой с чемпионом UFC. По словам Фьюри, он не хочет драться по правилам ММА, но готов на бой в клетке по правилам бокса.
Смотрите недавнюю встречу Уайлдера и Фьюри:
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