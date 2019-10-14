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"Тест – не настоящий": Усик получил оценку своего дебюта в супертяжах от Леннокса Льюиса

14 октября, 12:35

Знаменитый британский боксер так и не понял, достаточно ли у украинца мощи для успеха в хэвивейте

Усик - Уизерспун

Усик - Уизерспун / Фото: Getty Images

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Легендарный британский боксер Леннокс Льюис прокомментировал поединок Александра Усика против Чазза Уизерспуна, который завершился первой победой 32-летнего украинца в хэвивейте. Напомним, 38-летний Уизерспун, пропустив град ударов от Усика, отказался от продолжения поединка после 7-го раунда.

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Усик – Уизерспун

Усик – Уизерспун / Фото: Reuters

"В супертяжелом дивизионе возникли новые вопросы с дебютом Усика. Не думаю, что Уизерспун стал действительно настоящим тестом, в котором нуждался украинец. Тем не менее Усик впервые ступил в воды супертяжелого веса и убедился, что они не слишком горячие. Ждем продолжения", – написал у себя в Twitter Леннокс Льюис

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На реплику одного из своих подписчиков – "Усик производит впечатление великого боксера. Но достаточно ли он большой для хэвивейта?" – Леннокс Льюис ответил: "Это один из вопросов, на которые нам как раз еще и предстоит получить ответ"

Сравните: Льюис – Кличко (2003) vs Усик – Уизерспун (2019)

Напомним, ранее смертельно больной россиянин рассказал, как победа Усика изменит мировой бокс. Николай Валуев расплывается в комплиментах украинцу и предрекает ему скорый поединок с Уайлдером.

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Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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бокс Александр Усик Леннокс Льюис Чазз Уизерспун

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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