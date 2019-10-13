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"Я хотел срубить Усика": избитый Чазз назвал свою фатальную ошибку в бою с украинцем

13 октября, 23:08

Пока Александр Усик празднует дебютную победу в супертяжах, его американская жертва зализывает раны

Чазз Уизерспун

Чазз Уизерспун / Фото: Reuters

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Американский супертяжеловес Чазз Уизерспун прокомментировал бой против Александра Усика в Чикаго, который завершился первой победой украинца в хэвивейте. Напомним, 38-летний Уизерспун, пропустив град ударов, отказался от продолжения поединка после 7-го раунда. Шикарное зрелище: полная запись уничтожения Усиком Уизерспуна

Усик – Уизерспун

Усик – Уизерспун / Фото: Reuters

"Сначала я чувствовал себя хорошо. Моя наибольшая ошибка состояла в том, что когда я попал по нему, я начал сильнее вкладываться в удары, – заявил после боя с Александром Усиком поверженный им Чазз Уизерспун. – Хотя я должен был продолжать в более расслабленном темпе. Поэтому, когда я промахивался, то сильнее уставал. Он, видимо, заметил это, из-за чего принялся все больше на меня наседать"

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"Усик однозначно неудобный соперник, еще и левша. Я не люблю драться с боксерами, которые боксируют в правосторонней стойке, – добавил Чазз Уизерспун. – Я планировал закончить бой нокаутом. Я пытался нанести тяжелый удар и срубить его. Но мое состояние не позволило пройти более длинную дистанцию"

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Как сообщалось ранее, Усик согласен провести еще один бой перед поединком с Джошуа или Руисом. Кроме того, Александр рассказал об особенностях хэвивейта, отметив: "Динамика другая. Здесь все чуть помедленней происходит. Но удары, понятное дело, ощущаются. Даже когда в область плеча попадают. Ощущается, что парень очень много весит".

Смотрите, как Василий Ломаченко избивал Люка Кэмпбелла

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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бокс Александр Усик Чазз Уизерспун

Источник: ua.tribuna.com

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