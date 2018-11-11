Тони Беллью выигрывал у Александра Усика по очкам

Сегодня, 09:26

Двое из трех судей отдавали преимущество британскому боксеру

Беллью очень уверенно чувствовал себя в ринге. Фото Getty
Беллью очень уверенно чувствовал себя в ринге. Фото Getty

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик сохранил чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, WBC, IBF. Накануне украинский боксер в непростом поединке победил британца Тони Беллью. Претендент на пояса очень уверенно смотрелся в ринге и довольно часто попадал. Это и отразилось на судейских записках. На момент остановки боя Беллью лидировал в записках двух судей: 68-65 (судья Алехандро Лопес) и 67-66 (судья Стив Грей). В карточке третьего судьи Юрия Копцева счет был ничейным – 67-67. А остановлен был поединок в восьмом раунде, когда Усик тяжелейшим боковым ударом отправил в нокаут своего соперника.

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После поединка Александр заявил, что теперь его цель стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. Однако не сказал, когда туда перейдет. В ближайших планах – отдых с семьей.

Кстати, сегодня вечером Усик планирует посетить суперматч в Манчестере – дерби между "Сити" и "Юнайтед". На поединок его пригласил полузащитник "горожан" Александр Зинченко.
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Сегодня|Спорт

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