Трагедия на вечере Усика: назван человек, который оплатит похороны американского боксера

Семье американского боксера Патрика Дэя, умершего от полученных травм на триуфмальном для Александра Усика вечере бокса в Чикаго, не придется платить за похороны. Стало известно, кто покроет все расходы.
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Джермелл Чарло. Фото – BoxingScene
Как сообщил Fightnights, все расходы по похоронам Патрика Дэя взял на себя американский боксер Джермелл Чарло по прозвищу Железный человек. 29-летний Джермелл Чарло является братом-близнецом другого боксера Джермалла Чарло и представителем того же среднего веса, в котором выступал погибший 27-летний Патрик Дэй.
Смертельный для Патрика Дэя нокаут
Как мы писали ранее, Патрик Дэй скончался спустя 5 дней после нокаута, произошедшего на разогреве у Усика. 12 октября в Чикаго бойцы первого среднего веса (до 69,9 кг) Чарльз Конвелл и Патрик Дэй дрались за региональный титул по версии USBA. Дэй дважды побывал в нокдауне. А в 10-м раунде Конвелл отправил соперника в глубокий нокаут. Дэя вынесли с ринга на носилках в бессознательном состоянии. После госпитализации ему провели срочную операцию на головном мозге, которая, увы, не предотвратила летальный исход.
Фото последнего боя Патрика Дэя
Увы, это далеко не первая спортивная трагедия 2019 года. Не так давно звезда ММА умерла от аневризмы мозга: у нее осталось двое детей. 32-летняя американка Кэти Коллинз по прозвищу Красный Дракон, выигравшая семь боев в смешанных единоборствах, проиграла поединок за жизнь.
Кроме того, в июле от полученных в ринге травм скончался российский боксер Максим Дадашев. Трагедией обернулось первое поражение в карьере Дадашева, после которого он был госпитализирован с отеком мозга.
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