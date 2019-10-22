Трагедия на вечере Усика: назван человек, который оплатит похороны американского боксера

Все расходы взял на себя соотечественник погибшего бойца, выступавший с ним в одном весе

Патрик Дэй / Фото: Reuters

Семье американского боксера Патрика Дэя, умершего от полученных травм на триуфмальном для Александра Усика вечере бокса в Чикаго, не придется платить за похороны. Стало известно, кто покроет все расходы.

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Джермелл Чарло. Фото – BoxingScene

Как сообщил Fightnights, все расходы по похоронам Патрика Дэя взял на себя американский боксер Джермелл Чарло по прозвищу Железный человек. 29-летний Джермелл Чарло является братом-близнецом другого боксера Джермалла Чарло и представителем того же среднего веса, в котором выступал погибший 27-летний Патрик Дэй.

Смертельный для Патрика Дэя нокаут

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Как мы писали ранее, Патрик Дэй скончался спустя 5 дней после нокаута, произошедшего на разогреве у Усика. 12 октября в Чикаго бойцы первого среднего веса (до 69,9 кг) Чарльз Конвелл и Патрик Дэй дрались за региональный титул по версии USBA. Дэй дважды побывал в нокдауне. А в 10-м раунде Конвелл отправил соперника в глубокий нокаут. Дэя вынесли с ринга на носилках в бессознательном состоянии. После госпитализации ему провели срочную операцию на головном мозге, которая, увы, не предотвратила летальный исход.

Фото последнего боя Патрика Дэя

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Патрик Дэй / Фото: Getty Images

Увы, это далеко не первая спортивная трагедия 2019 года. Не так давно звезда ММА умерла от аневризмы мозга: у нее осталось двое детей. 32-летняя американка Кэти Коллинз по прозвищу Красный Дракон, выигравшая семь боев в смешанных единоборствах, проиграла поединок за жизнь.

Кроме того, в июле от полученных в ринге травм скончался российский боксер Максим Дадашев. Трагедией обернулось первое поражение в карьере Дадашева, после которого он был госпитализирован с отеком мозга.

Смотрите нокаут в исполнении украинского супертяжа Сиренко в недавнем бою с итальянцем Ди Берардино:

Бокс. Сиренко – Ди Берардино. Нокаут Видео: XSport

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