Тренировка с монетами: Александр Усик развлекает фанатов забавным видео

Украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к поединку против британца Дерека Чисоры. Во время тренировки Усик записал развлекательный ролик для своих фанатов, на котором подбрасывал монеты, а затем ловил их, пока они не упали на пол. Такое упражнение позволяет развивать реакцию и поднимать настроение болельщикам.
Ранее мы писали, что Усик заговорил о том, что его бой с Чисорой может быть отменен из-за коронавируса. Напомним, поединок Усик – Чисора должен состояться в Лондоне 23 мая.
Кстати, накануне Александр Усик вляпался в очередной скандал. Во время интервью американской журналистке Усик попросил называть его не Олександром, а Александром: "Зовите меня Александром. Александр – это по-русски, Олександр – это по-украински. Я предпочитаю Александр".
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Ранее мы сообщали, что из-за коронавируса на грани переноса оказался бой Ломаченко – Лопес. Один из самых ожидаемых поединков нынешнего года должен был бы состояться в Нью-Йорке 30 мая. Однако промоутер Боб Арум уже признал, что дело идет к отмене.
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