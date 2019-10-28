"У Ковалева большое сердце, но мы видим его ошибки": тренер Альвареса рассказал о подготовке к Крушителю

Сауль Альварес / Фото: AFP

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2 ноября в Лас-Вегасе пройдет одно из самых ожидаемых сражений года – третий номер рейтига poud for pound мексиканец Сауль Альварес (52-1-2, 35 КО) выйдет в ринг против российского чемпиона мира WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергея Ковалева (34-3-1, 29 КО). Ради возможности стать чемпионом уже в четвертом дивизионе Канело поднимается в весе на две категории. Ранее мы писали, что бой Усика с Чисорой могут организовать уже в феврале.

О том, как идет подготовка Альвареса и за счет чего он собирается уложить Ковалева, рассказал тренер мексиканца Эдди Рейносо: "Мы тренировались более трех месяцев и подготовились очень хорошо, чтобы выиграть этот бой. У нас не было никаких неудач с травмами или болезнями, и мы в порядке". Также читайте, как российский боец эффектно "вырубил" украинского Доктора ногой в челюсть.

"Ковалев — сильный боец у него много хороших качеств. Благодаря этому он так многого добился в своей карьере. У него хороший удар и большое сердце, – добавил по Ковалеву Рейносо. – В то же время, мы видим некоторые ошибки в его стиле и надеемся ими воспользоваться в ринге. Для нас и для всего мексиканского бокса очень важно, чтобы появлялись новые фигуры или бились новые рекорды".

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