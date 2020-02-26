"Уайлдер стал бы заикой, если бы не полотенце": чемпион мира разнес в пух и прах американца за бой с Фьюри

Бывший чемпион мира американец Стив Каннингем, в свое время отправивший в нокдаун Тайсона Фьюри, разнес в пух и прах команду своего соотечественника Деонтея Уайлдера после того, как Уайлдер техническим нокаутом проиграл Фьюри бой за пояс чемпиона WBC в Лас-Вегасе.

Как мы сообщали накануне, Уайлдер думает уволить тренера,выбросившего полотенце в седьмом раунде реванша с Фьюри. "У меня оставалось еще пять раундов. Я все еще был в бою", – негодует поверженный Деонтей.

"Команда Уайлдера… Да никакая это не команда! – раскритиковал Деонтея Стив Каннингем. – Его тренер Джей Дис ставит под удар своего ассистента – выбросившего полотенце Марка Бреланда, человека, который обладает большой историей в боксе, в том числе, в ринге. Еще он упоминает пресловутый "шанс панчера". Нет уж, тренер, не в этом случае, не с порванной барабанной перепонкой. Уайлдер находился в ринге с одним из лучших боксеров мира и, к тому же, гигантского роста. Надежда на шанс панчера довела бы Деонтея до заикания"

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В тренде Тайсон Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал чемпионский пояс

"Уайлдер ведь на самом деле уже не защищался. Я думал, что его угол должен был остановить бой еще в шестом раунде. А участники команды не должны обвинять друг друга на публике. Эти темы должны быть отложены для приватного разговора", – подытожил Стив Каннингем

Как мы писали ранее, Трамп позвал в Белый дом "Цыганского короля", уничтожившего в ринге американца. Поверженного Тайсоном Фьюри Деонтея Уайлдера президент США тоже считает великим бойцом и также приглашает к себе в гости.

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