Убийственная пушка: Уайлдер снова победил в номинации нокаут года

Всемирный боксерский совет (WBC) назвал победителя в номинации "Нокаут года". Награда досталась чемпиону по версии организации в супертяжелом дивизионе американцу Деонтею Уайлдеру за убийственный удар в бою против Луиса Ортиса. Поединок состоялся в ноябре прошлого года в Лас-Вегасе на арене MGM Grand и завершился в седьмом раунде нокаутом.

Ортис владел инициативой в бою и даже выигрывал на судейских записках, но кубинец пропустил всего один удар от соперника, и тот стал роковым. Кстати, Уайлдер не впервые выигрывает награду за лучший нокаут года. Убийственный нокаут в бою Уайлдер – Стиверн признан лучшим в 2017 году.

Ранее Уалйдер победил в награде нокаут 2019 года по версии The Ring. Приз лучшему боксеру достался мексиканцу Саулю Альваресу.

INSTAGRAM

Напомним, что сегодня украинский боксер Александр Усик явил миру новый авторский стих. Украинский супертяж снова ударился в поэзию – Александр призывает "надеяться на Небо, а не на себя красивых".

Ранее мы сообщали, что бой Усика и британца Чисоры в Лондоне переносится – ориентировочно, на 23 мая. По словам сопромоутера украинца Эдди Хирна, причина – проблемы Александра с локтем.

У Усика проблемы с законом? За что боксера остановила полиция:

Реклама

Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама