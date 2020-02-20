Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,49

Убийственная пушка: Уайлдер снова победил в номинации нокаут года

20 февраля, 00:19

Американский боксер уничтожает своих соперников одним ударом

Всемирный боксерский совет (WBC) назвал победителя в номинации "Нокаут года". Награда досталась чемпиону по версии организации в супертяжелом дивизионе американцу Деонтею Уайлдеру за убийственный удар в бою против Луиса Ортиса. Поединок состоялся в ноябре прошлого года в Лас-Вегасе на арене MGM Grand и завершился в седьмом раунде нокаутом.

Ортис владел инициативой в бою и даже выигрывал на судейских записках, но кубинец пропустил всего один удар от соперника, и тот стал роковым. Кстати, Уайлдер не впервые выигрывает награду за лучший нокаут года. Убийственный нокаут в бою Уайлдер – Стиверн признан лучшим в 2017 году.

Ранее Уалйдер победил в награде нокаут 2019 года по версии The Ring. Приз лучшему боксеру достался мексиканцу Саулю Альваресу.

INSTAGRAM

Напомним, что сегодня украинский боксер Александр Усик явил миру новый авторский стих. Украинский супертяж снова ударился в поэзию – Александр призывает "надеяться на Небо, а не на себя красивых".

В тренде
УЕФА исключил "Манчестер Сити" из еврокубков на два года: "жесть" для Зинченко и Гвардиолы
Клуб Гвардиолы - на два года вне еврокубков

Ранее мы сообщали, что бой Усика и британца Чисоры в Лондоне переносится – ориентировочно, на 23 мая. По словам сопромоутера украинца Эдди Хирна, причина – проблемы Александра с локтем.

У Усика проблемы с законом? За что боксера остановила полиция:

Реклама

Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс нокаут Деонтей Уайлдер Луис Ортис видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Иногда размер не имеет значения": Фьюри впервые лестно высказался об УсикеБокс
Дело вовсе не в травме: Усик назвал реальную причину переноса боя с Чисорой
Дело вовсе не в травме: Усик назвал реальную причину переноса боя с ЧисоройБокс
"Уайлдер не дрался с тем, кто хотел бы сломать ребра каждым ударом": легенда бокса ответила за ТайсонаБокс
Ломаченко пошел атакой на украинские законы:
Ломаченко пошел атакой на украинские законы: "Мы не можем закрыть дело об убийстве"Бокс
Одним ударом
Одним ударом "вырубили" Неймара и рефери: невиданный нокаут в тайском боксеБокс
Нокаут за секунду до финального гонга: американец Рамос
Нокаут за секунду до финального гонга: американец Рамос "вырубил" земляка "апперкотом из ниоткуда"Бокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...