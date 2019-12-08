"Усик, а не Пулев. Вызов принят": лагерь украинца настаивает на праве "первой ночи" с Джошуа

Промоутер Усика поздравил Джошуа с победой над толстяком Руисом и заявил о желании украинца драться с британцем

Александр Усик / Фото: Instagram

Реклама

Промоутер Александра Усика Александр Красюк отреагировал на заявление президента Всемирной боксерской организации WBO Пако Валькарселя, сказавшего, что Энтони Джошуа после победы над Энди Руисом должен провести бой с украинцем Усиком в течение 180 дней.

Видео: Reuters

"Поздравления Энтони Джошуа. Вызов принят", – написал на своей странице в Instagram Александр Красюк, настаивая, что именно Александр Усик, а не Кубрат Пулев должен стать следующим соперником британца

Напомним, накануне в Саудовской Аравии Джошуа взял реванш у Руиса за июньское фиаско, правда, победил американского толстяка в довольно скучной, не агрессивной манере "танцора" – 118:110, 118:110, 119:109.

После этого боя глава WBO написал у себя в Twitter, что до 4 июня Джошуа должен подраться с Усиком: "Схватка в дюнах завершилась. Теперь предстоят поединки с обязательными претендентами. Бой Джошуа с обязательным претендентом Усиком должен состояться в течение 180 дней"

Что интересно, Джошуа на словах уже дал согласие на бой с Усиком. "В течение 180 дней? Давай устроим рок-н-ролл, чувак! Усик? Не проблема", – решительно заявил британец в воскресенье, 8 декабря.

Читайте также: "Метод Кличко. Только бы не проиграть": Уайлдер разнес Джошуа в пух и прах за трусость в бою с Руисом

Однако не стоит забывать, что на бой с Энтони Джошуа есть и претендент по линии IBF – болгарин Кубрат Пулев. Не исключено, что британцу придется отказаться от одного из титулов, если не получится договориться об отсрочке обязательной защиты.

Смотрите, как развлекается супертяж Усик

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама