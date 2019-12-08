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"Усик, а не Пулев. Вызов принят": лагерь украинца настаивает на праве "первой ночи" с Джошуа

8 декабря, 13:05

Промоутер Усика поздравил Джошуа с победой над толстяком Руисом и заявил о желании украинца драться с британцем

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

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Промоутер Александра Усика Александр Красюк отреагировал на заявление президента Всемирной боксерской организации WBO Пако Валькарселя, сказавшего, что Энтони Джошуа после победы над Энди Руисом должен провести бой с украинцем Усиком в течение 180 дней.

Видео: Reuters

"Поздравления Энтони Джошуа. Вызов принят", – написал на своей странице в Instagram Александр Красюк, настаивая, что именно Александр Усик, а не Кубрат Пулев должен стать следующим соперником британца

Напомним, накануне в Саудовской Аравии Джошуа взял реванш у Руиса за июньское фиаско, правда, победил американского толстяка в довольно скучной, не агрессивной манере "танцора" – 118:110, 118:110, 119:109.

После этого боя глава WBO написал у себя в Twitter, что до 4 июня Джошуа должен подраться с Усиком: "Схватка в дюнах завершилась. Теперь предстоят поединки с обязательными претендентами. Бой Джошуа с обязательным претендентом Усиком должен состояться в течение 180 дней"

Что интересно, Джошуа на словах уже дал согласие на бой с Усиком. "В течение 180 дней? Давай устроим рок-н-ролл, чувак! Усик? Не проблема", – решительно заявил британец в воскресенье, 8 декабря.

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Однако не стоит забывать, что на бой с Энтони Джошуа есть и претендент по линии IBF – болгарин Кубрат Пулев. Не исключено, что британцу придется отказаться от одного из титулов, если не получится договориться об отсрочке обязательной защиты.

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Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах

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бокс Александр Усик Энтони Джошуа Энди Руис Александр Красюк

Источник: Сегодня|Спорт

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