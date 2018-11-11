"Усик – фантастический, я его фанат": Беллью попросил оставить его в покое

Сегодня, 11:55

Британский боксер Тони Беллью после поражения от Александра Усика решил уйти из бокса

Усик и Беллью. Фото Instagram
Усик и Беллью. Фото Instagram

После нокаута в Манчестере в поединке с украинским суперчемпионом по боксу в тяжелом весе Александром Усиком британский боксер Тони Беллью заявил, что заканчивает карьеру: "Я просто хочу исчезнуть, оставьте меня в покое. Пожалуйста. В будущем хочу быть нормальным человеком, жить обычной жизнью. Вы никогда не увидите меня в ринге больше".

Кроме того, Беллью рассыпался в комплиментах Усику: "Я утомился, впервые в своей карьере. Не знаю, почему это случилось. Усик – фантастический, я его фанат. Я говорил, что был его фанатом до боя, я его фанат после того, как он побил меня".

При этом британец вкратце рассказал свое видение боя за четыре чемпионских пояса, которые принадлежат Усику: "То, что он промахивался, удивляло его. Никто ранее не заставлял его ошибаться. Но в конце концов все свелось к ногам. Когда я пытался завязать его в клинч, у меня не получалось — он уходил".

Отметим, что абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик после боя с Беллью отдал должное сопернику. Теперь он собирается переходить в супертяжелый вес, где своих чемпионов хватает.
Тони Беллью

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Трибуна

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