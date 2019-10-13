Усик пропустил всего 10% ударов соперника: статистика ударов в бою Усик – Уизерспун

Украинец за весь поединок нанес 347 ударов, но только 40% из них оказались точными

Усик - Уизерспун / Фото: Reuters

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик успешно дебютировал в супертяжелом дивизионе. В ночь с субботы на воскресенье в Чикаго Усик победил Чазза Уизерспуна техническим нокаутом в седьмом раунде. Американец просто отказался выходить на восьмой раунд. Усик – Уизерспун видео боя есть на нашем сайте.

За семь раундов Усик выбросил 347 ударов, 139 из которых оказались точными – это 40,1 % от общей суммы. Его соперник сделал 208 попыток, но лишь 21 раз сумел попасть по украинцу (10,1%).

В решающем седьмом раунде, когда Уизерспун едва устоял на ногах, Усик нанес 72 удара и 34 раза попал по сопернику, при этом в 21 из них украинец вкладывался по полной. Для сравнения, у Чазза за весь бой лишь 16 точных попаданий силовых ударов.

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Кстати, одним из первых Усика с победой поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Глава страны позвонил Усику в раздевалку, а тот заявил, что "служит народу Украины".

Также мы опубликовали астропрогноз на карьеру украинца в хэвивейте: "Юпитер с Сатурном на 12 лет сделают Усика королем супертяжей". Известный астролог Влад Росс рассказал "Сегодня", что звезды сулят украинскому боксеру-Козерогу.

Как мы писали ранее, перед своим дебютом в супертяжах Усик признался, что заставит его уйти из бокса. "Хочу завоевать все титулы – и домой, – заявил Александр. – Растить детей, учить с ними языки. В некоторых моментах я действительно неадекватный человек. Но вот тут я понимаю грань, когда нужно двинуть".

Смотрите, как Александр Усик готовился к поединку против Уизерспуна:

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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