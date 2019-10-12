Усик "раскололся": к победе над Уизерспуном его готовит Ломаченко-невидимка

Александр Усик рассказал о неизвестных подробностях своей подготовки к дебюту в супертяжелом весе

Александр Усик и Анатолий Ломаченко / Фото: YouTube

Перед своим дебютным боем в супертяжах с Чаззом Уизерспуном, который состоится утром в воскресенье (по киевскому времени) в Чикаго, Александр Усик рассказал о том, каким образом в его подготовке сейчас участвует отец Василия Ломаченко – знаменитый тренер Василий Ломаченко. Трансляция боя Усик – Уизерспун смотрите дебют украинца в супертяжах

- Александр, к бою против Мурата Гассиева вас готовил Анатолий Ломаченко. Сейчас его нет в вашем лагере, хотя он свободен. Почему так?- прозвучал вопрос Усику.

- Есть. Вы ошибаетесь. Каждый день он есть в моем лагере.

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- Это какой-то представитель его здесь или вы созваниваетесь с ним?

- Да, мы на связи каждый день. Мы работаем по его системе, которую он, практически, придумал.

Усик vs Уизерспун / Фото: Twitter Реклама

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- Я имею в виде, что, когда вы готовились к Гассиеву, то он физически присутствовал в лагере. А сейчас его нет.

- Он два с половиной месяца не был дома. Я же не могу… Если я очень сильно попрошу, скажу: "Анатолий Николаевич, пожалуйста, помогите мне". Тогда… Но, к примеру, когда я буду боксировать с Джошуа или Уайлдером…

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- Хотите сохранить какую-то опцию еще, обратиться в самый решающий момент?

- Возможно, да. Вы знаете, не проблема, он в любой момент мне поможет. Если он сделал меня уже, еще с аматорского бокса, то он мне помогает по жизни. Знаете, этот человек – номер один для меня, – заключил Александр Усик.

Смотрите видео из лагеря Усика перед боем с Уизерспуном

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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