Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,84

Усик заявил о желании покинуть планету Земля: откровения чемпиона

5 сентября, 13:27

Знаменитый украинский боксер хочет, чтобы его на несколько дней похитили инопланетяне

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

Александр Усик перед боем с Тайроном Спонгом, который состоится 12 октября в Чикаго, поделился мыслями не о боксе. О чем мечтает олимпийский чемпион и лучший боксер планеты Земля в тяжелом весе – прозвучали откровенные ответы Александра.

"О чем я мечтаю? О многих вещах, каких-то космических. Мечтаю, чтобы все оружие мира пропало, чтобы люди начали задумываться о своих поступках и исправлять их, – признался в интервью каналу USYK17 Александр. – Утром еду и думаю: "Вот бы сейчас инопланетяне спустились и забрали меня к себе хотя бы на пару дней". Я бы съездил к ним, посмотрел, как они живут", – сказал Усик.

Смотрите, как тренируется Усик

Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

Отметим, что Усик – не первый украинский боксер, затронувший тему внеземных цивилизаций. Ранее Василий Ломаченко заинтриговал болельщиков, познакомив их со своим якобы братом. Лома выложил в Instagram видео, снятое возле летающей тарелки, из которой торчит голова зеленого инопланетянина. При этом Василий заявил: "Знакомьтесь, мой брат Павел! Паш, помаши рукой, поздоровайся с людьми. Ну вот, как делать первые шаги в боксе, показывал мне именно Павел".

Василий Ломаченко и его "брат". Видео – Instagram боксера

Как мы сообщали накануне, Усик "отправил в нокаут" сына Гвоздика на глазах у его мамы. Настолько смелого соперника в карьере Александра Усика, похоже, еще не было. 

Также мы рассказывали, что Ломаченко прятал глаза от людей после возвращения в Украину. Украинский Хайтек поставил себе семь баллов за поединок с Кэмпбеллом и теперь ждет 14 декабря.

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

бокс Александр Усик Тайрон Спонг

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бой года Ломаченко – Кэмпбелл: онлайн битвы за три чемпионских пояса
Бой года Ломаченко – Кэмпбелл: онлайн битвы за три чемпионских поясаБокс
Ломаченко прятал глаза от людей после возвращения в Украину
Ломаченко прятал глаза от людей после возвращения в УкраинуБокс
В лагере соперника Ломаченко – горе перед перед боем с украинцем
В лагере соперника Ломаченко – горе перед перед боем с украинцемБокс
Ломаченко – Кэмпбелл: когда начало и где смотреть драку олимпийских чемпионов
Ломаченко – Кэмпбелл: когда начало и где смотреть драку олимпийских чемпионовБокс
Без Усика: Василий Ломаченко назвал лучших боксеров мира
Без Усика: Василий Ломаченко назвал лучших боксеров мираБокс
Русский Витязь vs Кулак Ярости: онлайн боя Поветкин – Фьюри
Русский Витязь vs Кулак Ярости: онлайн боя Поветкин – ФьюриБокс

Новости партнеров

Loading...