Усик заявил о желании покинуть планету Земля: откровения чемпиона

Знаменитый украинский боксер хочет, чтобы его на несколько дней похитили инопланетяне

Александр Усик / Фото: Instagram

Александр Усик перед боем с Тайроном Спонгом, который состоится 12 октября в Чикаго, поделился мыслями не о боксе. О чем мечтает олимпийский чемпион и лучший боксер планеты Земля в тяжелом весе – прозвучали откровенные ответы Александра.

"О чем я мечтаю? О многих вещах, каких-то космических. Мечтаю, чтобы все оружие мира пропало, чтобы люди начали задумываться о своих поступках и исправлять их, – признался в интервью каналу USYK17 Александр. – Утром еду и думаю: "Вот бы сейчас инопланетяне спустились и забрали меня к себе хотя бы на пару дней". Я бы съездил к ним, посмотрел, как они живут", – сказал Усик.

Смотрите, как тренируется Усик

Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

Отметим, что Усик – не первый украинский боксер, затронувший тему внеземных цивилизаций. Ранее Василий Ломаченко заинтриговал болельщиков, познакомив их со своим якобы братом. Лома выложил в Instagram видео, снятое возле летающей тарелки, из которой торчит голова зеленого инопланетянина. При этом Василий заявил: "Знакомьтесь, мой брат Павел! Паш, помаши рукой, поздоровайся с людьми. Ну вот, как делать первые шаги в боксе, показывал мне именно Павел".

Василий Ломаченко и его "брат". Видео – Instagram боксера

Как мы сообщали накануне, Усик "отправил в нокаут" сына Гвоздика на глазах у его мамы. Настолько смелого соперника в карьере Александра Усика, похоже, еще не было.

Также мы рассказывали, что Ломаченко прятал глаза от людей после возвращения в Украину. Украинский Хайтек поставил себе семь баллов за поединок с Кэмпбеллом и теперь ждет 14 декабря.

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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