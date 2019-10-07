Усика предупредили, что он может стать жертвой "суринамского Кличко"

Тренер ближайшего соперника украинца уверяет, что после боя с Усиком о Спонге будет гудеть весь боксерский мир

Тайрон Спонг / Фото: Twitter

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Уже 12 октября в Чикаго Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе. Его соперником будет непобедимый голландец суринамского происхождения Тайрон Спонг, у которого есть немало общего с карьерой Виталия Кличко. Как и Кличко-старший, Спонг сперва стал чемпионом мира по кикбоксингу, а уже затем переквалифицировался в чистые боксеры, выиграв пока что все свои 14 боев на этом поприще, 13 из которых – нокаутом.

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Смотрите кикбоксерские фото Спонга и Кличко

Известный кубинский тренер Педро Диас, готовящий Тайрона Спонга к бою против Александра Усика, утверждает, что после поединка с украинцем экс-кикбоксер Спонг станет звездой профи-бокса.

"Все знают, кто такой Усик. Это экстраординарный и состоявшийся боксер. Для меня он лучший боксер мира независимо от весовой категории, чемпион Олимпийских игр, который дрался с отличными соперниками, выиграл кубок Мохаммеда Али и заслуживает самых громких аплодисментов, – заявил тренер Тайрона Спонга кубинец Педро Диас. – Что касается моего подопечного, то люди знают Спонга как кикбоксера. Он сильный, взрывной, быстрый. Он воин. Да, никто не знает его в мире бокса, но, поверьте, после боя с Усиком о нем будут говорить все"

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Смотрите нокаут в исполнении соперника Усика Тайрона Спонга

Усик vs Спонг / Фото: Twitter

Как мы писали ранее, Усик встревожил фанатов развязной работой с мешком. Букмекеры не сомневаются в победе украинца над Спонгом 12 октября в Чикаго. Однако Александр дал повод для волнений, проведя тренировку "в стиле пьяного Роя Джонса".

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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