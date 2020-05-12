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Усика вызвал на поединок боец ВСУ: "Драться будем по законам войны и улицы! Ты узнаешь, кто на кого напал"

12 мая, 18:39

Олег Люлька

После отказа Усика от боя без правил с борцом вольного стиля Грицаем в его адрес поступил новый вызов

Украинский военный Андрей Грачев, который в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" участвовал в Операции объединенных сил на Донбассе, бросил вызов боксеру Александру Усику. Накануне по Усику проехался "Киллер" за фразу "Крым – божий".

"Простой парень из Винницы, неоднократный призер Украины по борьбе, дзюдо и самбо. Мне 37 лет. Я не так сильно тренируюсь, как когда-то, но я тебе обещаю очень грандиозный бой. Есть ранения и очень много погибших друзей. По правилам бокса ты захотел? Драться будем по законам войны и улицы! Так, как всегда! На войне нет правил... Там нас ни по одним правилам не считали, там медиков в процент не ставили. Ты узнаешь, кто на кого напал и с кем у нас война", – приводит слова Андрея Грачева издание "Диалог"

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РанееУсика вызвал на бой борец вольного стиля Грицай.Богданазацепило, как онзаявил в адрес Усика, "ваше с Ломаченко видео про этногенез триединого российского народа имени Кадырова и Путина".

Однако Усик на бой без правил с Грицаем не согласился, заявив: "Я боксирую и живу по правилам".

Усик нокаутировал диванного эксперта Видео: Instagram

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бой ВСУ бокс Александр Усик

Источник: Диалог

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